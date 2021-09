DJ Made-up Name von Rave-Oida versüßt das Wunderwandel-Festival mit seinem House-Geschmack. Foto: Mila Zytka

Während ich das schreibe, sitze ich in Wien, während Sie das lesen, befinde ich mich am Strand. Auf einem Festival im fernen Albanien am Dhermi-Beach, beim Wunderwandel. Menschen des Reindorfgassenfestes haben trotz der Pandemie beschlossen, oder gerade deshalb, das Partyzipieren zu verrücken.

Und so fühlt es sich auch an. Kollektiv wurde mit DJs von Heimlich, Journey to Tarab, Festklub oder Urlaub fürs Gehirn mitverrückt und beliefern hier an die 200 Tanzende mit (sonnigem) Sound. Diese Hirn-Pause brauch’ ich auch schon seit einiger Zeit. Für alle, die noch in Österreich verweilen, gibt es allerdings auch noch sonnige Auszeiten, bevor es der Wetterumschwung wieder herbsteln lässt.

FREITAG, 16.9.2021

Im Project in Innsbruck gibt es eine Nacht voller Electro & Breakbeat mit Zenasa und Jojo Vice. Das Genre Garage ist ähnlich gebrochen, wird mit House und Disco im Solaris in Linz von M-Jane und Mathias Grnwld vermischt. Für passende Moves sorgt der Groove – also schnelle, sich wiederholende Rhythmen – auch in der Postgarage bei der Dnb-Edition in Graz.

Weit langsamer und verschnörkelt ist die Musik bei der ersten Ausgabe des Magika Solstice in der Fluc Wanne am Praterstern in Wien. Part 2 ist dann im Freien, am Sonntag bei Usus am Wasser.

Im Sass Club dreht der Verein Merkwürdig seine housigen Platten, davor spielt sich der Sound beim Porto Polo auf der Donauinsel ein.

SAMSTAG, 17.9.2021

In der Pratersauna gibt es eine Klimaschutz-Veranstaltung, zumindest gehen die Eintritte an die Pinwald-Organisation, um Bäume in Österreich zu pflanzen. Hier spielen u. a. Polyxene, Billie Jean oder Alkan Torres. Minimalistisch wird die Musik mit Club Pompadour im Zwidemu – dem Maria-Theresien-Platz beim Klima-Rave. Wer es gern schneller mag, für den macht Techno Sinn: im Bunker in Graz oder nun wieder im Conrad Sohn bei der Texho-Veranstaltung mit Yansen vom Kollektiv Les suspect habituels. Der Verein Ananas hält die dritte Rave-Harmony für den Schutz alternativer öffentlicher Flächen ab. Wer wissen will, wo die ist, muss das über eine App namens Trppn herausfinden. (Nadine Cobbina, 17.9.2021)