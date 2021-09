Es sollen rund 150 Accounts und Gruppen vom Schritt Facebooks betroffen sein. Foto: REUTERS / Dado Ruvic

Facebook hat ein Netzwerk von Nutzerkonten entfernt, das mit der "Querdenken"-Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland in Verbindung steht. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein neues Vorgehen gegen koordinierte Kampagnen echter Nutzerinnen und Nutzer an, die auf und außerhalb der Social-Media-Plattformen Schaden anrichten. Sie hätten auf mehreren Plattformen zur Gewalt gegen die angebliche "Coronadiktatur" aufgerufen. Betroffen sind laut Medienberichten rund 150 Accounts und Gruppen auf Facebook und Instagram. Auch die Accounts von "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg sollen betroffen sein.

Nach Facebooks Erkenntnissen erstreckten sich die Aktivitäten der Querdenker-Gruppe "über mehrere Internetdienste im gesamten Netz". Die Personen hinter dem Netzwerk hätten teilweise mehrere Konten gleichzeitig genutzt, um Falschinformationen und Hassbotschaften zu verbreiten.



"Koordinierter sozialer Schaden"

In diesem Zusammenhang arbeitet Facebook seit einigen Monaten auch daran, seine Taktik gegen "koordinierten sozialen Schaden" einzusetzen, sagte der Leiter der Sicherheitsabteilung Nathaniel Gleicher am Mittwoch in einem Telefonat mit Reportern. Er sagte, dass diese Kampagnen typischerweise eng organisierte Netzwerke von echten Nutzern beinhalten, die systematisch gegen die Richtlinien von Facebook verstoßen, um Schaden anzurichten, auch außerhalb der Social-Media-Plattformen.

Gleicher erklärte weiter: "Die Inhalte bergen in der vorliegenden Form das Potenzial, in reale Gewalt umzuschlagen und auch in anderer Form gesellschaftlichen Schaden anzurichten." Sie betonten auch, dass die Querdenker "reale Gewalt gegen Menschen ausgeübt" hätten, die "im Journalismus, bei der Polizei oder im Gesundheitswesen" arbeiten.

Erstmals gesamtes Netzwerk entfernt

Deshalb habe sich das Unternehmen erstmals zu dem Schritt entschlossen, nicht nur einzelne Beiträge oder Nutzerkonten, sondern gleich ein komplettes Netzwerk von seinen Plattformen Facebook und Instagram zu entfernen. "Auch wenn wir Querdenken nicht grundsätzlich auf unserer Plattform verbieten, werden wir die Lage weiter beobachten und Maßnahmen ergreifen", sobald Facebook weitere Verstöße gegen seine Nutzungsregeln feststelle, erklärte Gleicher. Darüber hinaus habe das Unternehmen seine Erkenntnisse anderen Plattformen, wissenschaftlichen Institutionen, Strafverfolgungsbehörden und politischen Akteuren zur Verfügung gestellt.

Die Änderungen könnten von großer Bedeutung dafür sein, wie das weltweit größte soziale Mediennetzwerk mit organisierten politischen und sozialen Bewegungen auf seinen Seiten umgeht. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht über Beeinflussungsversuche erklärte das Unternehmen, dass ein wichtiger Trend darin bestehe, dass die Grenzen zwischen authentischen öffentlichen Debatten und Manipulationen durch ausländische und inländische Kampagnen verschwimmen. Wie Plattformen gegen Offline-Aktivitäten vorgehen sollten, was in ihren Regeln oft nur vage beschrieben wird, ist ebenfalls Teil des Problems, das im Zusammenhang mit gewalttätigen Ereignissen wie dem Aufstand im US-Kapitol an Aufmerksamkeit gewonnen hat.

Hassreden und echte physische Gewalt

"Querdenken" ist eine Bewegung von Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland mobilisieren. Facebook bezeichnete das "Querdenken"-Netzwerk als "schädliche", da es gesundheitsschädliche Fehlinformationen und Hassreden verbreite und zu Gewalt aufrufe. Auch soll das Netzwerk an gesperrter Konten mit physischer Gewalt außerhalb Facebooks und mit Schäden in Zusammenhang gebracht werden, die durch Covid entstehen.

Facebook, das wegen seines Umgangs mit Anti-Impf- und Covid-19-Fehlinformationen, die sich während der Pandemie im Internet verbreitet haben, in die Kritik geraten ist, sagte, es verbanne "Querdenken" nicht von seinen Plattformen. Es sagte, es habe seine Domains für die gemeinsame Nutzung gesperrt und rund 150 Facebook- und Instagram-Konten, Gruppen und Seiten gelöscht. Reuters konnte die Mitglieder der "Querdenken"-Bewegung nicht sofort für einen Kommentar erreichen. (Reuters, red, 16.9.2021)