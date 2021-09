Das neue "Spongebob"-Spiel wird in Wien von Purple Lamp entwickelt. Foto: THQ Nordic

Am Freitagabend hat THQ Nordic bei seinem ersten Online-Showcase zahlreiche neue Spiele präsentiert, die in den nächsten Jahren das Lineup des Wiener Publishers zieren werden. Neben Remakes finden sich zum zehnjährigen Jubiläum der Gaming-Niederlassung auch zahlreiche Fortsetzungen bekannter und teils längst vergangener Franchises.

Alte Bekannte

Eine der größten Überraschungen dürfte das Comeback von "Outcast" sein, das mit "A New Beginning" einen neuen Teil spendiert bekommt. Das Spiel von 1999 verwendete damals eine selbstentwickelte Paradise-Engine, die mit einer Mischung aus Voxel-Engine und Reycasting-Verfahren eine damals sehr realistische Umgebung zeichnete. Mit der Fortsetzung, die ebenfalls rund 20 Jahre nach den Geschehnissen von Teil eins spielt, will man auf die fremde Welt von Adelpha zurückkehren. Die belgischen Entwickler von damals sind auch diesmal federführend dabei, den Third-Person-Shooter zu inszenieren, der für PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 in Entwicklung ist.

THQ Nordic

Ebenfalls für wohlige Gefühle bei älteren Gamern könnte die Ankündigung von "Jagged Alliance 3" sorgen – einer vor vielen Jahren beliebten Serie, die mittlerweile stark eingerostet ist. Hinter dem neuen Teil steht das Team von Haemimont Games, das zuletzt für die erfolgreiche "Tropico"-Reihe verantwortlich zeichnete. Der Wechsel vom Strategie- zum Taktik-Genre könnte klappen, sieht man sich die ersten Spielszenen mit altbekannten Charakteren wie Fidel oder Ivan an. Erneut wird man Territorien erobern und lokale Milizen ausbilden müssen. Die charismatischen Figuren wird man erstmals mit Rollenspiel-Elementen weiterentwickeln können. Das für PC entwickelte Spiel wird auch einen Koop-Multiplayer-Modus bieten.

THQ Nordic

Destroy all Spongebobs

Mit "Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake" will man erstmals ein neues Spongebob-Spiel entwickeln, nachdem das zuletzt veröffentlichte Remake von "Battle for Bikini Bottom" ein großer Erfolg war. Diesmal werden offenbar verschiedene Kleidungsstücke für zusätzliche Fähigkeiten sorgen, ähnlich wie die Mütze von Mario in "Mario Odyssey" auf der Nintendo Switch. Wie schon beim Remake wird das Wiener Studio Purple Lamp den Schwamm und seine Freunde inszenieren. Das Spiel wird derzeit für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One entwickelt. Next-Gen-Versionen sind offenbar nicht geplant.

THQ Nordic

Ebenso wurde noch ein Remake von "Destroy all Humans! 2" angekündigt, das mit überarbeiteter Optik für PC, PS5 und Xbox Series X/S entwickelt wird. Mit dem Strategie-Spiel "SuperPower 3" und dem Racing-Game "MX vs ATV: Legends" wurden noch zwei weitere Games vorgestellt, die für diverse Systeme erscheinen werden.

Bereits bekannt, aber ebenfalls in der Präsentation mit neuem Videomaterial vorgestellt wurde zum einen das strategische Rollenspiel "Expeditions: Rome", bei dem man gegen Mitspieler um die Vorherrschaft in Rom wetteifern muss. Zum anderen war da noch das von vielen erwartete "Elex 2". Dem Rollenspiel wurde ein neuer Story-Trailer spendiert. Erscheinen sollen laut THQ Nordic beide Spiele noch in diesem Jahr.

THQ Nordic

Fazit

Release-Daten blieb THQ in der knackig kurz gehaltenen Jubiläumspräsentation schuldig. Offenbar sind die meisten Spiele erst am Anfang der Entwicklung, oder man will aufgrund der aktuellen Situation und der vielen Verschiebungen bei der Konkurrenz lieber keine konkreten Daten nennen – wer weiß, was noch passiert. Insgesamt spiegelte das neu vorgestellte Line-up auch die bisherige Strategie des Publishers: bekannte Marken neu auflegen oder mit einer Fortsetzung beschenken. Großes Lametta wird das in den wenigsten Fällen, aber voraussichtlich gute bis sehr gute Unterhaltung für die jeweilige Fangemeinschaft. Speziell "Jagged Alliance" hätte sich ein erfolgreiches Comeback verdient. Wir drücken die Daumen. (Alexander Amon, 17.9.2021)