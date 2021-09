Am Freitag findet eine Eröffnungsfeier mit dem Infineon-Management und der Bundesregierung statt, 1,6 Milliarden Euro werden in den Standort investiert

Infineon eröffnet eine weitere Chipfabrik in Villach. Foto: APA/dpa/Peter Kneffel

In Villach wird am Freitag eine Chipfabrik des Münchner Konzerns Infineon eröffnet. In den Aufbau der Halbleiter-Produktion wurden 1,6 Milliarden Euro investiert. Zur Eröffnung werden neben dem Infineon-Management aus Deutschland und Österreich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sowie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erwartet.EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton schickt eine Videobotschaft.

Solaranlagen und Ladestationen

Villach ist Sitz der Österreich-Tochtergesellschaft des deutschen Konzerns und bereits Produktions- und Forschungsstandort für Halbleiter. Die neue Hightech-Chipfabrik für Leistungselektronik auf 300-Millimeter-Dünnwafer mit hochkomplexer Reinraumtechnik wurde in zwei Jahren errichtet, Baubeginn war noch vor der Corona-Krise.

Die hier am Rande der Draustadt produzierten Energiesparchips werden etwa für Assistenzsysteme in Autos, in Solaranlagen oder Elektroauto-Ladestationen eingesetzt und sollen dadurch einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Derzeit herrscht weltweit hohe Nachfrage nach Halbleitern, es gibt große Engpässe. (APA,17.09.2021)