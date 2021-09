Maria Rauch-Kallat lädt zum Mentoring für angehende Vorgesetzte in männerdominierten Umfeldern. Bis Ende September können sich junge Frauen bewerben

Maria Rauch-Kallat ist nach 30 Jahren in der Politik ins Unternehmertum gewechselt und tut dort als Präsidentin des Club Alpha und des Mentory Club, was ihr immer schon am Herzen lag: junge Frauen auf ihren Karrierewegen fördern, unterstützen und ermutigen.

WoMentoring heißt das schon traditionelle Programm, in dem Mentorinnen ehrenamtlich zur Verfügung stehen, um dem weiblichen Nachwuchs im Management zu helfen. Aktuell, da Netzwerken nicht so leicht möglich ist, könnte das besonders hilfreich sein. Die Gründerin zur Grundidee: "Frauen brauchen für das Erreichen von Führungspositionen auf allen Ebenen wegen ihrer rollenspezifischen Sozialisation und männlich dominierter hierarchischer Strukturen besondere Ermutigung und Unterstützung." Dieses wirksame Tool unterstützt DER STANDARD.

Nun sind junge Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, aufgerufen, sich als Mentees zu bewerben. 15 Frauen sind gemeinsam mit Rauch-Kallat die Mentorinnen, die im kommenden Jahr in der zeitlich und inhaltlich individuell festgelegten Mentorin-Mentee-Beziehung und Networking-Events arbeiten. (red)

Bewerbung

Lebenslauf und Motivationsschreiben plus Wunschmentorin an

alpha-womentoring@derStandard.at Bewerberinnen, die keine Mentorin erhalten, können an einem Gruppenmentoring teilnehmen.

Modalitäten

Einsendeschluss ist der 30. 9. 2021. Kick-off ist am 8. 11. 2021.

Teilnahmegebühr für den gesamten Durchgang inklusive laufender Netzwerkveranstaltungen: 150 Euro.

Auswahl

Primär entscheidet die Mentorin.





Eine Übersicht über die 16 Mentorinnen:

Warum "WoMentoring"? Weil Frauen besonderer Ermutigung und Unterstützung bedürfen, sagt Maria Rauch-Kallat. Foto: HO "Ich will jungen Frauen helfen, selbstbewusster für ihre Ziele einzustehen, ihre Stärken herauszuarbeiten."



Nana Siebert ist Mitglied der STANDARD-Chefredaktion, leitete davor das Onlineportal der Zeitschrift "Woman" und entwickelte die iPad-E-Magazine von "News" und "Profil" sowie die Programm-App für "TV-Media". Foto: HO

"Es geht darum, auch neue Herausforderungen anzunehmen und ins kalte Wasser zu springen."



Christa Wirthumer-Hoche ist Biochemikerin und war im Gesundheitsministerium Leiterin der Zulassungsabteilung für Arzneimittel. Sie leitet nun die Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte bei der Ages. Foto: HO "Networking ist immer ein wichtiger Begleiter auf dem Weg zum Erfolg – ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen."



Monika Wiltschnigg ist Direktorin und Österreich-Repräsentantin von Tiffany & Co. Die Kunsthistorikerin bewegt sich zwischen den Welten der Kunst und des Luxus und war zuvor Leiterin der internationalen Juwelenabteilung bei Sotheby’s. Foto: HO

"Mentoring kann die entscheidende Unterstützung für eine erfolgreiche Laufbahn sein – gerade für junge Frauen."



Christine Marek war Abgeordnete und Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und führt nun ihr eigenes Beratungsunternehmen CM-Consulting. Sie ist erfahrene Aufsichtsrätin und bekleidet diverse ehrenamtliche Funktionen. Foto: HO "Ich will jungen Frauen helfen, selbstbewusster für ihre Ziele einzustehen."



Ulrike Huemer ist Juristin und Magistratsdirektorin der Stadt Linz. Ihre Schwerpunkte sind Digitalisierung und die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Sie ist Aufsichtsrätin und Lektorin an der FH Campus Wien. Foto: HO

"Der Input des weiblichen Denkansatzes ist heute wichtiger denn je."



Donatella Ceccarelli ist Vorstandsvorsitzende der Flick- Privatstiftung. Sie war 31 Jahre lang am Kapitalmarkt und im Asset-Management in Frankfurt, London, Mailand und Wien tätig. Sie ist unter anderem Aufsichtsrätin der AMG Group. Foto: HO "Es ist mir eine große Freude eine junge Sängerin im klassischen Gesang mit Rat und Tat zu begleiten."



Ildiko Raimondi ist nicht nur gefeiert auf der Opernbühne, sondern auch als Liedinterpretin. Die Kammersängerin war Mitglied der Wiener Staatsoper. Seit 2015 ist sie Professorin am Mozarteum Salzburg. Foto: HO

"Es ist eine Freude für mich, Frauen in männerdominierten Bereichen mit Rat und Tat zu helfen."



Ulrike Haslauer ist geschäftsführende Gesellschafterin der Compact Electric GmbH. Sie hat das elterliche Familienunternehmen stark ausgebaut, unter anderem zu einem ausgezeichneten und explizit frauenfördernden Lehrbetrieb. Foto: HO "Es ist mir ein großes Anliegen, dass Frauen verstehen, dass Wissen auch finanzielle Unabhängigkeit verschafft und damit Freiheit!"



Karin Meier-Martetschläger ist seit 16 Jahren geschäftsführende Hauptgesellschafterin des Familienunternehmens, einer Pfandleihanstalt. Davor war sie in internationalen Führungspositionen. Foto: HO

"Ich möchte dazu ermutigen, selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen und Chancen zu ergreifen."



Gabriele Schallegger hat jahrelange Erfahrung als Finanzmanagerin in internationalen Industrieunternehmen, war in Führungspositionen bei Baxter, Felix Austria und Mondi. Sie ist nun Managing Director Controlling & Finance, MM Board & Paper Division bei Mayr-Melnhof. Foto: HO "Ich möchte meine Erfahrungen dazu nutzen, Frauen in ihren Karriereambitionen zu unterstützen"



Beatrix Praeceptor leitet als Chief Procurement Officer bei Mondi den globalen Konzerneinkauf. Ihre erste Managementaufgabe übernahm sie bei Philips in Ungarn. Sie hat fast 30 Jahre Führungserfahrung, etwa in den Bereichen Supply Chain, Nachhaltigkeit, Digitalisierung HO

"Ich möchte meiner Mentee Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mitgeben und das Verständnis, dass Fehler zum Lernerfolg beitragen."



Clarissa Schuster ist Prokuristin und Head of Sales bei Swiss Life Select. Bei der Förderung und Unterstützung von weiblichen Führungskräften konnte sie in den letzten 18 Jahren viele Erfahrungen sammeln, die sie gerne weitergeben möchte. HO "Ich gebe gerne meine Erfahrungen in der Kommunikation, Personalentwicklung und Führung weiter."



Frauke Bastians ist Senior Manager Diversity & Inclusion und verantwortlich für die Weiterentwicklung der globalen Diversity & Inclusion Initiativen der Mondi Group. HO

"Talente in Form von Mentoring zu unterstützen ist für mich als Managerin eine der erfüllendsten Aufgaben."



Anita Widmann ist nach 15 Jahren in verschiedenen Funktionen im Personalmanagement nun Head of Human Resources Austria bei Sanofi. HO "Ich begleite gerne Frauen beim Aufbau ihrer Karriere und der Entwicklung ihrer Kompetenzen."



Claudia Kernstock hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen, vorwiegend im Personalmanagement, sowohl in internationalen Konzernen und Forschungsinstituten als auch in öffentlichen Institutionen. Sie ist Head of Human Resources Österreich und Ungarn bei Thales Austria GmbH. HO

(red, 17.9.2021)