Volker Bruch (Mitte) in einer Szene aus "Babylon Berlin". Foto: Sky

Berlin – Die Dreharbeiten für die vierte Staffel des Krimis "Babylon Berlin" sind abgeschlossen. Diesmal lieferte Volker Kutschers Roman "Goldstein" die Vorlage, die Geschichte spielt in den Wintermonaten 1930/1931, wie es in der Mitteilung der Produktion vom Freitag heißt. Die neuen Folgen sollen 2022 zuerst bei Sky zu sehen sein. Ein halbes Jahr später ist die Ausstrahlung in der ARD geplant. Regie führten erneut Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer.

Der Berlin-Krimi mit Volker Bruch und Liv Lisa Fries in den Hauptrollen ist eine der erfolgreichsten deutschen Serien der vergangenen Jahre. Zur Besetzung gehörten erneut viele prominente Namen, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Fritzi Haberlandt, Ronald Zehrfeld, Meret Becker und Martin Wuttke. Neu dabei sind unter anderem Mark Ivanier, Barbara Philipp, Moisej Bazijan, Ronald Kukulies und Max Raabe. Gedreht wurde seit März in Berlin und Umgebung sowie in Nordrhein-Westfalen. "Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto für Das Erste, Sky und Beta Film. (APA, 17.9.2021)