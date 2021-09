Info

Wenn Noch-Theater-an-der-Wien-Intendant Roland Geyer am Beginn seiner letzten Spielzeit zu den Anfängen der Gattung Oper zurückkehrt, sind wie immer die berufensten Interpreten am Werk: Bei "Rappresentatione di Anima, et di Corpo" leitet Giovanni Antonini sein Originalklangensemble Il Giardino Armonico. Als aneinandergekettetes und doch so grundverschiedenes Paar suchen Anett Fritsch als Anima (die Seele) und Daniel Schmutzhard als Corpo (der Körper) nach dem rechten Weg. Regisseur Robert Carsen untersucht das Musiktheaterwerk auf sein her meneutisches Potenzial aus der Per spektive von 2021. (daen)

Termine: 19. 9. Einführungsmatinee 11.00; 19. 9. Premiere 19.00; Vorstellungen bis 29. 9.

