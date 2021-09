Eingehende Sprachanrufe waren teilweise noch möglich. Foto: AFP/OLI SCARFF

Am Donnerstag hatten mehrere Kunden in ganz Österreich mit Netzausfällen des Anbieters Drei zu kämpfen. Erste Meldungen dieser Art wurden um etwa 17 Uhr auf der Website allestörungen.at verzeichnet, rund eineinhalb Stunden später – also um etwa 18.30 Uhr – war die Störung wieder behoben, wie Drei den eigenen Kunden via Twitter mitteilte. Wer zu diesem Zeitpunkt noch keine Anrufe tätigen konnte, sollte sein Handy neu starten.

Auf Anfrage des STANDARD heißt es von Drei, dass die Störung einer Komponente im Core-Netzwerk dazu geführt habe, dass manche Kunden keine ausgehenden Sprachanrufe tätigen konnten. Eingehende Sprachanrufe seien teilweise noch möglich gewesen. Man bedauere den Vorfall und entschuldige sich bei den betroffenen Kunden, heißt es. (red, 17.9.2021)