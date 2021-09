Die drei chinesischen Raumfahrer in ihrer Raumkapsel auf dem Weg zur Erde. Screenshot: CCTV

Das chinesische Raumfahrtprogramm ist um einen Rekord reicher: Am Freitag kehrten drei Astronauten nach der bislang längsten chinesischen Mission aus dem Orbit zurück zur Erde. Die Raumfahrer Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo waren am 17. Juni mit dem Raumschiff Shenzhou 12 (Magisches Schiff) vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi gestartet und hatten drei Monate im Kernmodul Tianhe der heranwachsenden chinesischen Raumstation Raumstation Tiangong 3 verbracht.

Die chinesische Agentur für bemannte Raumfahrt CMSA

veröffentlichte vor kurzem Aufnahmen, die auf der Raumstation Tiangong 3 entstanden. Foto: Tang Hangbo/China Manned Space Engineering Offic

Erste Bilder

Tianhe ist das erste von zunächst drei geplanten Modulen in einer Höhe von etwa 370 Kilometern. Während ihrer Zeit auf der Station unternahmen die drei Astronauten zwei Weltraumspaziergänge und führten nach Angaben der China Manned Space Agency (CMSA) eine Reihe von Experimenten durch. Vor wenigen Tagen wurden erstmals auch einige Bilder veröffentlicht.

Geplant ist, dass die chinesische Raumstation nach ihrer Inbetriebnahme im niedrigen Erdorbit auf rund 400 bis 450 Kilometern Höhe verbleibt. Eine internationaler Betrieb wie bei der Internationalen Raumstation ISS ist nicht vorgesehen. Peking hatte jedoch erklärt, offen für ausländische Kooperation in der Weltraumforschung zu sein.

Bilder aus der chinesischen Raumstation. Screenshots: CCTV

Mit rund 90 Tonnen wird Chinas Raumstation deutlich kleiner als die 240 Tonnen schwere ISS sein und im Aufbau eher an die einstige russische Station Mir erinnern. Das Kernmodul Tianhe ist 16,6 Meter lang und hat einen Durchmesser von 4,2 Metern. Die zwei weiteren Teile, die T-förmig angebaut werden, sollen Platz für wissenschaftliche Experimente bieten.

Video: Rückkehr der Shenzhou-12-Mission. CCTV Video News Agency

Touchdown in der Wüse Gobi

Die erste bemannte chinesische Raumfahrtmission seit fünf Jahren endete mit dem Touchdown der Rückkehrkapsel im Dongfeng-Landegebiet in der Wüse Gobi in der Inneren Mongolei. Live-Bildern des Staatssenders CCTV übertrugen die Landung. Die nächste Crew soll voraussichtlich im Oktober zur neuen Station aufbrechen. Vorher ist für kommende Woche ein weiterer Frachtflug mit Material geplant. Insgesamt sind für den Aufbau der Raumstation Tiangong 3 noch acht Flüge vorgesehen. (red, 17.9.2021)