Arbeitsminister Kocher habe in Arbeitslosen ein Feindbild, sagt der oberösterreichische AK-Präsident. Laut Kocher ist eine verlangte Impfung für Arbeitslose zumutbar

Sich gegen Covid impfen zu lassen ist zumutbar, argumentiert das Arbeitsministerium. Deshalb drohen Sperren beim Arbeitslosengeld, wenn sich Arbeitslose nur wegen einer verlangten Impfung nicht auf eine Stelle bewerben. Foto: imago images/Roland Mühlanger

Wien/Linz – Dass Jobsuchende eine via Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelte zumutbare Stelle nicht ablehnen können – DER STANDARD berichtete hier zuerst –, wenn der Arbeitgeber eine Covid-Schutzimpfung verlangt, sorgt weiter für Aufregung. "In den letzten Wochen hat man immer mehr den Eindruck bekommen, dass Arbeitsminister Kocher ein klares Feindbild hat – die Arbeitslosen", kritisierte am Freitag der oberösterreichische Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer.

Er warne davor, "die Entscheidung über die Einschränkung von Menschenrechten für Arbeitslose privaten Unternehmen zu überlassen", so Kalliauer. "Das Ministerium soll endlich für klare Regeln sorgen."

Die Kritik an Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hielt auch am Freitag an. Foto: APA/BKA/CHRISTOPHER DUNKER

Kritik aus Freiheitlicher Wirtschaft

Kritik kommt auch vom Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, Matthias Krenn – wobei er die Bedeutung der Corona-Impfung für die Überwindung der Pandemie betont. "Das breite und mittlerweile niederschwellig verfügbare Impfangebot ist ein wichtiger Baustein, damit die wirtschaftliche Erholung auch im Herbst und Winter ungebrochen weitergehen kann", so Krenn. Allerdings brauche es eine Wahlfreiheit.

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt befürchtet Krenn, dass eine "direkte oder indirekte Impfpflicht" in vielen Betrieben zu einer Personalfluktuation führen könnte, die die Betriebsfähigkeit einschränken oder gänzlich gefährden würde. (APA, 17.9.2021)