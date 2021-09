Der Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl (links) und seine echten Parteifreunde – Landeschef Manfred Haimbuchner (Mitte) und Parteichef Herbert Kickl. foto: apa/neubauer

Linz – Ein Wahlvideo des Welser FPÖ-Bürgermeisters Andreas Rabl sorgt in Oberösterreich für Aufsehen und Verwunderung: Nicht nur die Bildgestaltung und die Musik erinnern frappant an ein Video des damaligen deutschen SPD-Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder aus dem Lahr 1998, auch der Text ist teils wortident.

Rabl schlendert wie einst Schröder am Wasser entlang und sinniert darüber, was Politik für ihn bedeutet beziehungsweise was ihm wichtig ist.

Andreas Rabl folgt den Spuren ... Andreas Rabl TV

... des deutschen Exkanzlers Gerhard Schröder. missionshow

"Angebot an sozialdemokratische Wähler"

Man habe das Video als Vorbild genommen, weil es sehr gut sei, sagte Rabl diversen Medien. Urheberrechtlich sehe er keine Probleme. Schließlich stehe auf Youtube auch dabei, dass es sich um eine Anlehnung an das Schröder-Video handle. Rabl sieht darin auch "ein Angebot an die Wähler der Sozialdemokratie", diesmal ihn zu wählen. (red, 17.9.2021)