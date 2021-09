Kingsley Coman wurde am Herzen operiert. Foto: Imago/MIS

München – Bayern-Spieler Kingsley Coman hat sich einem Eingriff am Herzen unterziehen müssen. "King wurde operiert. Er hatte einen leichten zusätzlichen Herzschlag, eine kleine Herzrhythmusstörung", berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Die Probleme beim französischen Fußball-Nationalspieler, der phasenweise wiederholt kurzzeitig über Atemprobleme geklagt hatte, seien nun durch eine Verödung behoben worden.

"Der Eingriff ist von relativ überschaubarem Risiko, auch wenn es krass klingt. Für einen Herzchirurgen ist es eher ein leichtes Ding", sagte Nagelsmann am Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr). "Ihm geht es auch sehr gut. Es klingt deutlich dramatischer, als es ist." Coman soll am Dienstag wieder mit dem Cardio-Training beginnen und in eineinhalb bis zwei Wochen ins Team-Training zurückkehren.

Probleme wie Coman hätten "mehrere Menschen", schilderte Nagelsmann. "Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob es die größte Anstrengung ist, zum Kühlschrank zu gehen und mir ein kühles Helles zu holen oder ob ich Leistungssportler bin." Ein Herzfehler sei bei Untersuchungen nicht erkennbar gewesen, bei einem Langzeit-EKGs habe man den Grund für Comans Probleme festgestellt.

Außer Coman fällt auch dessen Landsmann Corentin Tolisso gegen den Aufsteiger aus. Der Mittelfeldakteur fehlt wegen Wadenproblemen.

Unerwartete Sieglosigkeit

Seine Rückkehr nach Wolfsburg hätte sich Oliver Glasner wohl in anderer Stimmung erhofft. Dass der Trainer mit Eintracht Frankfurt vor der 5. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga noch sieglos ist, war so nicht zu erwarten. "Es läuft noch nicht alles rund. Und trotzdem läuft vieles auch schon gut, aber nicht perfekt", sagte Glasner vor dem Gastspiel bei dem Club, den er in die Champions League geführt hat. "Es waren zwei sehr intensive, aber auch erfolgreiche Jahre."

Trotzdem wechselte der Oberösterreicher im Sommer nach Frankfurt – und spielt mit seinem neuen Club nur in der Europa League. Insbesondere das Verhältnis zwischen Glasner und Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke galt als professionell, aber menschlich unterkühlt. "Ich werde ihm guten Tag sagen und alles Gute wünschen", sagte Schmadtke vor dem Wiedersehen am Sonntag. Denn was sie dem Trainer Glasner zu verdanken haben, wissen sie beim VfL genau. Mit dem Maximum von 12 Punkten und bisher nur einem Gegentor rangiert Wolfsburg unter Trainer Mark van Bommel an der Tabellenspitze.

Die Eintracht hingegen ist nur 15. – und verpasste auch in der Europa League den anvisierten Auftaktsieg. Das 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul war für die Eintracht das vierte Remis in Folge. "Jetzt haben wir vier sieglose, oder vier unbesiegte Spiele. Das Glas ist immer halbvoll oder halbleer. Ich trinke lieber aus dem halbvollen, da braucht man keine Angst haben, dass bald alles weg ist", sagte Glasner. Ein Offensivfeuerwerk, wie phasenweise unter Vorgänger Adi Hütter, brennen die Frankfurter bisher nicht ab.

Um gegen eingespielte Wolfsburger etwas Zählbares mitzunehmen, müsse sein Team wohl "an eine fast perfekte Leistung herankommen", meinte Glasner. Der Einsatz von Martin Hinteregger ist fraglich. "Die Schulter ist in Mitleidenschaft gezogen, er hat Schmerzen", berichtete Glasner, der einen Einsatz des knochenharten ÖFB-Teamverteidigers aber nicht ausschloss. "Martin ist einer, der dann auf die Zähne beißt. Da muss das Bein schon schief wegstehen, dass er mal nicht spielt."

Die drittplatzierte Borussia Dortmund (gegen Union Berlin) hat zuhause ebenfalls einen Sieg eingeplant. Regelrecht unter Siegzwang stehen die erst bei drei Punkten haltenden Leipziger von Jesse Marsch in Köln. Mönchengladbach mit Trainer Adi Hütter hofft nach dem ersten Erfolgserlebnis am Samstag in Augsburg auf mehr. (APA, 17.9.2021)