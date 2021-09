Die Austria will eine Mini-Erfolgsserie starten. Foto: APA

Wien/Altach – Die Austria hofft nach dem ersten Erfolgserlebnis auf mehr. Dem befreienden Sieg beim LASK sollen weitere folgen. Angefangen mit dem SCR Altach am Samstag (17.00 Uhr) bekommen es die Wiener in den kommenden Runden noch mit Hartberg, dem WAC und der Admira zu tun. Trainer Manfred Schmid wollte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Er sprach vor dem Altach-Spiel von einem "Duell auf Augenhöhe".

"Es gibt andere Mannschaften, die gegen Altach und Hartberg verloren haben", erinnerte der Austria-Coach an die Erfolge der vermeintlichen Außenseiter gegen Rapid. Natürlich wolle man für die Fans den ersten Heimsieg der Saison anschreiben. "Aber wir dürfen nicht kopflos sein und glauben, dass wir jetzt die anderen an die Wand spielen." Die Austria liegt nach sieben Runden mit sieben Punkten auf Rang zehn, Altach ist mit acht Zählern Siebenter.

50:50

In Maria Enzersdorf steigt ein Duell zweier Teams, die in der Vorwoche überraschende Auswärtssiege eingefahren haben. Die Admira behielt bei Rapid mit 2:1 die Oberhand, der TSV Hartberg bezwang den WAC in Wolfsberg 3:1. Dadurch dockten sowohl die Südstädter als auch die punktegleichen Hartberger im Tabellenmittelfeld an.

Laut TSV-Coach Kurt Russ gibt es vor der Partie keinen Favoriten. "Das ist ein 50:50-Match, da kann alles passieren. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen." Vor den Admiranern zeigte Russ Respekt. "Sie treten sehr giftig auf, machen viele Fouls, auch ganz vorne. Dadurch ist das Umschaltspiel gegen sie schwer."

Starke Rieder

Die SV Ried ist die Überraschungsmannschaft der bisherigen Fußball-Bundesliga-Saison. Die Innviertler holten aus den ersten sieben Runden elf Punkte und liegen damit auf Rang drei – diese Platzierung soll auch nach dem Heimspiel am Samstag gegen den WAC Bestand haben. In diesem Zusammenhang setzt Trainer Andreas Heraf auf den Faktor Heimvorteil, denn unter seiner Führung schauten aus acht Auftritten im Innviertel sechs Siege und zwei Unentschieden heraus.

Auch deshalb herrscht für das WAC-Match großes Publikumsinteresse. "Ich hoffe, dass uns das wieder Flügel verleiht", sagte Heraf. Die gute Stimmung im Stadion sei bereits gegen die Austria (2:1) und den LASK (1:0) hilfreich gewesen. "Beim Spiel gegen die Austria haben uns die Fans getragen, und gegen den LASK war es sowieso ein Wahnsinn", sagte Heraf. (APA, red, 17.9.2021)

Bundesliga, 8. Runde

FK Austria Wien – SCR Altach (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Schüttengruber). Saison 2020/21: 0:0 (a), 5:1 (h), 2:0 (h), 1:2 (a).

Austria: Pentz – Martins, Mühl, Handl, Suttner – Fischer, Martel, Fitz, Demaku – Huskovic, Djuricin

Ersatz: Kos – Schoissengeyr, Teigl, Braunöder, Grünwald, Keles, Jukic, Ohio

Altach: Casali – Bukta, Zwischenbrugger, Dabanli, Ndiaye, Edokpolor – Thurnwald, Haudum, Prokopic – Nuhiu, Krizman

Ersatz: Kobras – Netzer, Schreiner, Strauss, Aigner, Bischof, Reiter, Meilinger

Es fehlt: Odehnal (Muskelverletzung)

* * *

SV Ried – WAC (Ried, josko Arena, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Saisonergebnisse 2020/21: 1:1 (a), 0:4 (h)

Ried: Sahin-Radlinger – Wießmeier, Reiner, Lackner, Plavotic, Seiwald – Stosic, Satin, Offenbacher – Chabbi, Nutz

Ersatz: Haas – Meisl, Jovicic, Pomer, Mikic, Valdir, Bajic

Es fehlt: Ziegl (Sprunggelenksverletzung)

Fraglich: Bajic (Aufbautraining)

WAC: Kofler – Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Leitgeb – Dieng, Liendl, Sprangler – Röcher, Baribo

Ersatz: Kuttin – Henriksson, Jasic, Gugganig, Stratznig, Schöfl, Peretz, Vizinger

Es fehlen: Taferner (gesperrt), Wernitznig, Novak (beide verletzt)

* * *

FC Admira – TSV Hartberg (Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 17.00 Uhr, SR Heiß). Saisonergebnisse 2020/21: 2:3 (h), 1:2 (a), 0:1 (h), 0:2 (a)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Brugger, Bauer, Ostrzolek – Malicsek – Kerschbaum, Babuscu, Kronberger – Mustapha, Starkl

Ersatz: Hadzikic – Lukacevic, Datkovic, Ristanic, Ebner, Vorsager, Ganda, Hausjell

Es fehlt: Elmkies (Oberschenkel)

Hartberg: Swete – Stec, Rotter, Sonnleitner, Gollner, Klem – Kainz, Avidjaj, Horvat – Belakovic, Niemann

Ersatz: Sallinger – Steinwender, Kofler, Schmerböck, Heil, Tadic, Lema

Fraglich: Kofler (angeschlagen)