Impfskepsis auf dem Land

2.457 Postings

Im Tal der Ungeimpften

Kaum wo in Österreich scheuen so viele Menschen die Corona-Schutzimpfung wie im kärntnerischen Mölltal. In Rangersdorf verläuft der Riss quer durch Familien. Was hat den Widerstand derart angestachelt?