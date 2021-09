Lord Voldemort hat in der Gegenwart neue Anhänger gefunden, doch das Ende von Tom Riddle, so der bürgerliche Name, ist bekannt. Foto: dapd

"Von nun an weigere ich mich, als ungeimpft bezeichnet zu werden. Ich möchte, dass mich jetzt alle Reinblut nennen." Diese Worte hört man, wenn man den Tiktok-Account der US-Amerikanerin Lyndsey Marie besucht. Gleichzeitig findet sich der Hashtag #purebloods in dem Posting wieder, wie das Onlinemagazin "Insider" berichtet.

"Reinblut" und "Schlammblut"

Dabei handelt es sich um eine Referenz, die der fiktiven Welt von J. K. Rowlings Harry Potter-Universum entlehnt ist. Das Wort wird für Magierfamilien mit einer "reinen" Blutlinie verwendet – also Familien, die sich nie mit nichtmagischen Menschen eingelassen haben.

Die "Reinbluter" sind in Rowlings Erzählung auch oftmals Anhänger des Bösewichts Tom "Lord Voldemort" Riddle, der diese Bezeichnung geprägt hat. Neben den "Reinblutern" gibt es auch die spöttische Bezeichnung "Schlammblut". In anderen Worten: Magier, die zumindest einen Elternteil haben, der nicht zaubern kann. Also eigentlich eine rassistische Ideologie, verspielt in die Fantasywelt übertragen.

Mit der neuen Interpretation des Fantasieworts setzte die bekennende Trumpistin offenbar einen Trend, der mehr als 30.000 Follower auf der Plattform zählt. Schon bald folgten weitere Benutzer ihrem Beispiel und veröffentlichten ähnliche Videos, wie beispielsweise der Benutzer "drakapuffdaddy"

"Mann, bist du reinblütig? Ja, ich bin reinblütig", spricht er im Video: "Nie mehr ungeimpft- reinblütig!"

USA zahlt Geld

Der Trend taucht zu einer Zeit auf, in der US-Präsident Joe Biden mit Geldgeschenken die Anreize für Impfungen erhöhen will. 100 US-Dollar soll jeder neu geimpfte US-Bürger erhalten. Gleichzeitig verzeichnen die USA einen enormen Anstieg an Neuinfektionen. Laut der Website "Worldofmeters" infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen mehr als eine Million Menschen mit dem Covid-19-Virus.



Doch scheint Lyndsey Marie nicht das Ende der Geschichte von Harry Potter zu kennen. Denn am Ende besiegt der Held den Bösewicht Lord Voldemort, und seine Anhänger sehen ein, dass "Reinblüter" nicht die besseren Magier sind als die "Schlammblüter". (red, 17.9.2021)