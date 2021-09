Der LASK kommt mit Rückenwind nach Klagenfurt.

Beflügelt vom Befreiungsschlag in Helsinki macht der LASK in Klagenfurt Station. Der 2:0-Sieg in der Fußball-Conference-League hellte nach tristen Tagen die Linzer Stimmung auf, nun soll unter dem zum Cheftrainer beförderten Thalhammer-Co Andreas Wieland nach sechs sieglosen Partien auch in der Liga nachgelegt werden. Die Austria verteidigt vor dem Spiel der 8. Bundesliga-Runde am Sonntag (14.30 Uhr) zwei Punkte Vorsprung und erwartete ein "offenes Match".

"Durch Erfolgserlebnisse wollen wir uns Stück für Stück das Selbstvertrauen zurückholen – der gestrige Sieg gegen Helsinki hilft uns da natürlich weiter", sagte Wieland nach seinem geglückten Debüt in der ersten Reihe. Zumindest die Ergebniskrise ist fürs Erste einmal gestoppt. "Jetzt heißt es dranbleiben und unsere Grundprinzipien auch am Sonntag wieder auf den Platz bringen."

Die Mannschaft ziehe "voll mit", erklärte der Trainer des aktuellen Tabellen-Vorletzten. Wieland war nach der Freistellung von Dominik Thalhammer infolge der 0:2-Heimniederlage gegen die Wiener Austria ins erste Glied geschlüpft. Und erwartet nun im Wörthersee-Stadion ein schwieriges Spiel. "Ich will von den Jungs von der ersten Minute bis zum Abpfiff vollen Einsatz sehen – wenn wir so auftreten wie am Donnerstag, können wir auch in Klagenfurt eine gute Leistung bringen." Das letzte Bundesliga-Spiel des LASK in Klagenfurt ist über ein Jahrzehnt her. Am 5. Mai endete die Partie gegen den Klagenfurter Vorgängerverein SK Austria Kärnten mit 2:2. Im Wörthersee-Stadion ist der LASK dann auch in den Heimpartien der Conference League am Werk.

Nach der verpassten Überraschung in Monaco will Sturm Graz seinen nationalen Lauf gegen einen Lieblingsgegner fortsetzen. Mit dem Schicksal als Europacup-Mannschaft treffen die in der Bundesliga mittlerweile sechs Spiele ungeschlagenen Grazer am Sonntag (14.30 Uhr) zuhause auf die WSG Tirol. Die am Tabellenende liegenden Wattener brauchen dringend Punkte, haben in sechs Duellen mit Sturm bisher aber nur einen einzigen geholt.

"Sturm ist für uns offensichtlich der schwierigste Gegner", befand WSG-Trainer Thomas Silberberger. Der Tiroler Langzeitbetreuer sieht die Latte dementsprechend hoch liegen. "Wir könnten mit einem Punkt bei Sturm sicher gut leben." Auch, weil der letzte Sieg in der Fremde vom 4. März datiert (5:3 beim WAC). (APA, 17.9.2021)

Bundesliga, 8. Runde, Sonntag

SK Sturm Graz – WSG Tirol (Graz, Merkur Arena, 14.30 Uhr, SR Lechner). Saisonergebnisse 2020/21: 1:0 (h), 1:1 (a), 3:2 (h), 3:2 (h)

Sturm: Siebenhandl – Jäger, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Sarkaria, Kuen – Niangbo, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Gazibegovic, Geyrhofer, Borkovic, Prass, Ljubic, Kiteishvili, Stückler, Yeboah

Es fehlen: Ingolitsch (rekonvaleszent), Trummer, Mwepu (beide Trainingsrückstand), Huspek (nicht im Kader)

WSG: Oswald – Bacher, Behounek, Awoudja, Klassen – Koch, Petsos, Blume, Wallner – Rogelj, Anselm

Ersatz: Ozegovic – Smith, Naschberger, Ranacher, Sabitzer, Skrbo, Müller, Kerber

Es fehlen: Vrioni (Muskelfaserriss), Stumberger (Kreuzbandriss)

* * *

SK Austria Klagenfurt – LASK (Klagenfurt, Wörthersee Stadion, SR Pfister). Keine Saisonergebnisse 2020/21

Klagenfurt: Menzel – Paul, Mahrer, Wimmer, Jaritz – Gemicibasi, Cvetko – Timossi Andersson, Greil, Rieder – Pink

Ersatz: Moser – Saravanja, Schumacher, Roberts, Maciejewski, Amanda

Es fehlen: Blauensteiner (Adduktoren), Gkezos (Knöchel), Moreira (nach Knöchel-OP), Miesenböck (Adduktoren), Pecirep (Muskelverletzung), Von Haacke (im Aufbautraining), Hütter (Infekt)

LASK: Schlager – Boller, Maresic, Luckeneder – Flecker, Grgic, Michorl, Potzmann – Horvath, Karamoko, Balic

Ersatz: Gebauer – Renner, Holland, Hong, Nakamura, Goiginger, Monschein

Es fehlen: Wiesinger (Adduktoren), Filipovic, Letard, Schmidt (alle Muskelverletzungen), Raguz (verletzt), Gruber (nach Kreuzbandriss), Lawal (Reha nach Knie-OP)