Foto: Imago / IPON / Stefan Boness

Die Arbeitsbelastung ist hoch, ständige Erreichbarkeit gehört dazu. Doch wer Angela Merkel nachfolgt, bekommt auch etwas geboten: rund 30.000 Euro Gehalt pro Monat, Dienstflugzeuge und natürlich einen Eintrag im Geschichtsbuch.





Für das deutsche Bundeskanzleramt wird eine engagierte und motivierte Führungspersönlichkeit gesucht. Die Stelle wird unbefristet ausgeschrieben und kann nicht in Teilzeit angetreten werden.

Dienstort: Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin.

Dienstbeginn: derzeit unklar, aber keine Verhandlungssache. Erwartet wird sofortige Bereitschaft nach Abschluss von Koalitionsverhandlungen und Vereidigung im Bundestag.

Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben erwarten Sie:

Sie führen die deutsche Regierung in Eigenverantwortung und haben Richtlinienkompetenz. Diese ist in Artikel 65 des Grundgesetzes geregelt, klingt in der Theorie aber besser als in der Praxis. Wer sie anwenden muss, hat nicht genügend natürliche Autorität. Bei Ihren Vorgängern hieß die Richtlinienkompetenz "basta" (Gerhard Schröder) oder "alternativlos" (Angela Merkel).

Ihr Regierungsteam stellen Sie selbst zusammen, allerdings nur den Teil, der von Ihrer Partei kommt. Den Rest drücken Ihnen Ihre Koalitionspartner auf. Bei Meinungsverschiedenheiten dürfen Sie zwar keine Minister vor die Tür setzen oder sie gegen ihren Willen als Botschafter nach Ulan Bator schicken. Aber Sie haben das Recht, dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, wen er für Sie rauswerfen soll.

Damit es gar nicht so weit kommt, beweisen Sie Teamfähigkeit und sorgen für gute Stimmung. Die Leitung der wöchentlichen Kabinettssitzung (mit antialkoholischen Getränken und Häppchen) ist für Sie eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus sind Sie bereit, Regierungsmitglieder mit speziellem Beratungsbedarf auch nach Dienstschluss in Einzelgesprächen auf Linie zu bringen.

Sie erklären sich regelmäßig im Deutschen Bundestag und lassen sich dort nicht von Zwischenrufen der Opposition, im Speziellen von AfD-Abgeordneten aus den hinteren Rängen, aus der Fassung bringen.

Sie repräsentieren im In- und Ausland. Erwartet wird, dass Sie beim Empfang von Karnevalsvereinen im Kanzleramt enthusiastischer schunkeln als Ihre Vorgängerin. Regierungschefs in befreundeten Ländern bringen Sie angemessene Gastgeschenke mit – es empfehlen sich Ansichten des Brandenburger Tores in diversen Größen.

Sie scheuen auch große Herausforderungen nicht. Im Verteidigungsfall geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf Sie über.

Das sind Ihre Qualitäten und Stärken:

Sie kennen die ersten zehn Artikel des Grundgesetzes auswendig und können die Nationalhymne fehlerfrei mitsingen. Auch um vier Uhr in der Früh zählen Sie sofort mühelos auf, in welchen Jahren Deutschland die Fußball-WM gewonnen hat.

Sie mögen Herausforderungen und den Umgang mit bemerkenswerten Persönlichkeiten. Den russischen Präsidenten weisen Sie ebenso bestimmt in die Schranken wie den Vorsitzenden der CSU oder Friedrich Merz.

Ausdauer und hohe Belastbarkeit zählen zu Ihren Stärken. Beratungen mit den 16 Regierungschefs der deutschen Bundesländer meistern Sie genauso engagiert wie nächtelange Verhandlungen in Brüssel. In beiden Fällen können Sie – um abzukürzen – notfalls finanzielle Zuwendungen versprechen.

Sie sind kulinarisch unerschrocken. Der Verzehr von bayerischen Weißwürschten um neun Uhr morgens schreckt Sie ebenso wenig ab wie braune Soße (vulgo Mehlschwitze) im Osten der Bundesrepublik.

Ihre Partei muss bei der Wahl nicht die stimmenstärkste sein. Voraussetzung für den Job ist aber, dass Sie eine Koalition zustande bringen, vom Bundespräsidenten dem Bundestag zur Wahl vorgeschlagen werden und dann dort auch tatsächlich eine Mehrheit bekommen. Es wird erwartet, dass Sie vom Buhlen um AfD-Stimmen Abstand nehmen.

Was Sie von uns erwarten können:

Sie arbeiten im Zentrum von Berlin, das Kanzleramt (auch "Waschmaschine" genannt) ist verkehrsgünstig, nahe am Hauptbahnhof, gelegen. Ihr Büro befindet sich im siebten Stock mit Blick Richtung Reichstag. Der begrünte Ehrenhof und der Kanzlerpark samt Hubschrauberlandeplatz sorgen für eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Bei Bedarf wird auch eine Wohnung im Kanzleramt inklusive Ausstattung gestellt. In Ihrem neuen Amtssitz erwarten Sie 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ihre im Vergleich zu Managergehältern unattraktive Vergütung ist im Bundesministergesetz (BMinG) geregelt. Sie erhalten ein Amtsgehalt in der Höhe von einzweidrittel des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 11, eine allgemeine Stellenzulage, einen Ortszuschlag und eine Dienstaufwandsentschädigung. Aktuell sind das 21.262,47 Euro monatlich. Sind Sie im Bundestag vertreten, kommen dazu noch 5006,44 Euro Abgeordnetenentschädigung und eine Kostenpauschale von 3420,44 Euro.

Sie haben Anspruch auf ein Dienstkraftfahrzeug zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung.

Als Mehrwert steht Ihnen die Nutzung von Hubschraubern und Flugzeugen der Flugbereitschaft des Bundesministeriums für Verteidigung zu – soweit diese funktionieren.

Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum Wahltag am 26. September 2021 ein. Sehen Sie von telefonischen Nachfragen ab. Man wird Sie kontaktieren. (Birgit Baumann, 19.9.2021)