SWITCHLIST

Karl Gedlicka

9.05 70. GEBURTSTAG

Erwin Steinhauer In Mein Alsergrund (9.05 Uhr) führt der Schauspieler und Kabarettist, der am Sonntag 70 wird, durch den Bezirk, in dem er aufgewachsen ist. Im Anschluss gibt es die Komödien Dinner for Two (9.50 Uhr) und Stella di Mare (11.20 Uhr) mit ihm zu sehen, um 20.15 eine Folge von Die Toten von Salzburg, gefolgt um 22.00 Uhr von Erwin – Ein Roadmovie zum 70. Geburtstag von Erwin Steinhauer und weiteren Filmen wie Blumen für Polt um 23.05 Uhr. Bis 3.40, ORF 2

19.40 FRAUENPOWER

Geo Reportage: Der Traum vom Gold – Tirols Überfliegerinnen Skispringen ist keine reine Männersache mehr. Als renommierteste europäische Talentschmiede für Skispringerinnen gilt das österreichische Schigymnasium Stams. Bis 20.15 Arte

20.15 RAUMFAHRTDRAMA

Apollo 13 (USA 1995, Ron Howard) "Houston, wir haben ein Problem": Ein explodierter Sauerstofftank verhinderte 1970, dass die Astronauten der Apollo-13-Mission einen Fuß auf den Mond setzen konnten. Hochspannung aus den Tagen, in denen Raumfahrt noch keine Privatsache war. Bis 22.25, ZDF neo

20.15 DOKUMENTATION

Soldaten Gottes (1+2/2) Christen und Muslime kämpften im 16. Jahrhundert im Namen Jesu und Allahs um die Vorherrschaft über Europa – hier erzählt aus der Sicht von Hasan, einem zwangsrekrutierten Griechen, der zum osmanischen Janitscharen ausgebildet wird. Und aus der Perspektive von Raymonde, einem Ritter des Johanniterordens in Malta. Bis 22.00, Arte

22.50 DRAMA

Beale Street (If Beale Street Could Talk, USA 2018, Barry Jenkins) Harlem in den 1970er-Jahren: Der 22-jährige Fonny (Stephan James) wird fälschlicherweise der Vergewaltigung an einer Puerto Ricanerin beschuldigt und kommt ins Gefängnis. Seine 19-jährige, schwangere Verlobte (KiKi Layne) setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen. Die in vibrierenden Großaufnahmen erzählte Adaption von James Baldwins Roman durch Moonlight-Regisseur Barry Jenkins ist gleichermaßen berührende Liebesgeschichte wie Rassismusparabel. Bis 0.45, 3sat

Werden durch eine falsche Anschuldigung auseinandergerissen: KiKi Layne als Tish und Stephan James als Fonny in der Verfilmung von James Baldwins "Beale Street" – 3sat, 22.50 Uhr. Foto: Tatum Mangus / Annapurna Picture

Streaming-Tipps

FORMEL-1-LEGENDE

Schumacher (D 2021, Hans-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech) Seit einem Skiunfall 2013, bei dem er schwere Kopfverletzungen erlitt, wird Michael Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Die Netflix-Doku zeichnet – mit Beteiligung der Familie – das Leben des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters bis ins Heute nach. Netflix

PUPPENSERIE

Spitting Image: The Kraut’s Edition (D/GB 2021) Bundeskanzler Sebastian Kurz bekommt in der jüngsten Spitting Image-Auflage ebenso sein Fett ab wie die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Markus Söder oder Barbara Schöneberger. Sky

HISTORIENDRAMA

Le bal des folles (F 2021, Mélanie Laurent) Ein "Ball der Verrückten" als Hoffnungsschimmer: Schauspielerin Mélanie Laurent hat Victoria Mas’ Roman über eine junge Frau, die im Frankreich des 19. Jahrhunderts in der psychiatrischen Anstalt La Pitié-Salpétrière landet, adaptiert. Amazon Prime

BERGMAN REVISITED

Scenes from a Marriage (USA 2021, Hagai Levi) Der israelische Regisseur Hagai Levi hat Ingmar Bergmans Fernsehserie Szenen einer Ehe in fünf Folgen neu adaptiert – und mit Jessica Chastain als Tech-Chefin und Oscar Isaac als Uniprofessor die Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt. Sky