9.05 MATINEE

Konzert der Wiener Philharmoniker aus der Sagrada Família Unter der Leitung von Christian Thielemann spielen die Wiener Philharmoniker Anton Bruckners 4. Symphonie in der Sagrada Família in Barcelona.

Bis 10.35, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Es fragen Doris Vettermann (Krone) und Johannes Marlovits (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.10 MAGAZIN

Vox Pop: Müssen die Bürger sich vor einer Überwachungsgesellschaft fürchten? Ein Streifzug unter anderem nach Schweden, wo MeToo-Enthüllungen zu schweren Kontroversen geführt haben, und in die Schweiz, das als das Land in Europa gilt, in dem am meisten denunziert wird. Bis 13.40, Arte

20.10 THEMENABEND

Amina Handke: Filme Die Künstlerin Amina Handke thematisiert mit Robert Buchschwenter anhand ihrer Filme Mutter von Mutter und Academy Album die Entstehungsgeschichte und die Gemeinsamkeiten der beiden Arbeiten. Bis 22.10, Okto

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Spectre (GB 2015, Sam Mendes) Beim vierten, erneut von Sam Mendes inszenierten Einsatz als James Bond machte Daniel Craig unter anderem auch im Salzkammergut Station. Christoph Waltz reihte sich in die lange Galerie der Bond-Bösewichte ein. Bis 22.40, ORF 1

21.55 THRILLER

Zodiac – Die Spur des Killers (USA 2007, David Fincher) Die Geschichte der Suche nach einem Serienmörder im San Francisco der 1960er-Jahre erzählt David Finchers melancholischer Ensemblefilm aus der Perspektive der Ermittler. Bis 0.30, Arte

Stellen einem Serienmörder nach: Robert Downey Jr. (links) als Journalist und Jake Gyllenhaal als Karikaturist in "Zodiac – Die Spur des Killers", Arte, 21.55 Uhr. Foto: Paramount Pictures

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Kinder in der Pandemie – Von der Politik im Stich gelassen? Mit: Pamela Rendi-Wagner (SPÖ-Chefin), Martin Netzer (Bildungsministerium), Michael Wagner (Mikrobiologe), Judith Raunig (Gesundheitspsychologin) und Mati Randow (Schulsprecher). Bis 23.05, ORF 2