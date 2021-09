Die Etat-Mediennews vor dem Wochenende

Sex Education Schluss mit lustig in Staffel 3 für Otis, Maeve und all die anderen Kids auf Netflix

Gar nicht bunt: Eric (Ncuti Gatwa) und Otis in Schuluniform. Foto: Netflix

"The Crown" und "The Mandalorian" sind unter den Favoriten für die Sonntag verliehenen Emmy Awards

"Queen's Gambit" Georgische Schach-Legende verklagt Netflix auf fünf Millionen Dollar

"Ibiza-Affäre", zweite Staffel von "Der Pass" und Barbara Alberts "Paradiso" – Sky kündigt 60 Originals für kommendes Jahr an

"Only Murders in the Building" Manhattan Murder Comedy auf Disney+ im TV-Tagebuch

ORF-General Weißmann könnte seine Wähler als ORF-Chef enttäuschen, hofft Wrabetz auf Unabhängigkeit

"Lügen verbreiten sich wie ein Virus auf Facebook" Pressefreiheitskämpferin Maria Ressa im STANDARD-Interview

"Gefahren für Journalisten und Journalistinnen nicht unterschätzen", warnt EU-Kommissarin Vera Jourova beim IPI-Kongress in Wien

"Heldin der Pressefreiheit" ist für das IPI die belarussische Journalistin Julia Slutskaja

"Österreich" und "Oe24" spielen Covid-Impflotto

Michael Schumacher auf Netflix Auch nur ein Mensch, findet Sportchef Philip Bauer

Switchlist Christo, Ostrowski und Mata Hari: TV-Tipps für Freitag

"Babylon Berlin" Die neue Staffel ist abgedreht

Sibel Kekilli "sieht wenig Platz für Abenteuer" in Film und Fernsehen

Deutscher Fernsehpreis an Markus Lanz und Joko Winterscheidt, Hape Kerkeling erhält den Ehrenpreis, auch Jan Böhmermann wurde ausgezeichnet