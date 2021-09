Bagnaia sicherte sich die Pole Position.

Foto: AFP/ANDREAS SOLARO

Misano – Ducati-Pilot Francesco Bagnaia hat am Samstag beim Motorrad-Grand-Prix von San Marino in Misano in der MotoGP-Klasse die Pole Position erobert. Der Italiener setzte sich vor seinem australischen Teamkollegen Jack Miller durch. Auf Rang drei landete der französische WM-Führende Fabio Quartararo auf Yamaha. Die KTM-Piloten landeten nur in der zweiten Hälfte des Feldes. Der WM-Zweite Bagnaia hatte am vergangenen Wochenende beim Aragon-Grand-Prix seinen ersten GP-Sieg gelandet. (APA, Reuters, 18.9.2021)