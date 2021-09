Stimmen

Manfred Schmid (Austria-Trainer): "Leider hat es sich so entwickelt, wie wir es erwartet haben. Altach war der schwer zu bespielende Gegner, es war ein sehr kompliziertes Spiel für uns. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, was wir uns vorgenommen haben, hat funktioniert. Altach hat es uns aber schwer gemacht, ins letzte Drittel zu spielen. In der zweiten Halbzeit war es ausgeglichener, aber wenn man die wenigen Torchancen nicht macht, kann man nicht gewinnen. Natürlich hat uns die Rote Karte dann nicht in die Karten gespielt, aber das Unentschieden geht in Ordnung."



Damir Canadi (Altach-Trainer): "Wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Die Austria hat eine junge, hungrige Mannschaft. Das 0:0 ist für uns ein wichtiger Punkt. Wir haben in der ersten Halbzeit nur verteidigt, es nicht geschafft, die Räume, die uns der Gegner angeboten hat, zu bespielen. Das war in der zweiten Halbzeit wesentlich besser. Unterm Strich war es ein gerechtes 0:0. Von der Intensität von beiden Seiten her sind wir mit der Leistung sehr zufrieden. Beide Mannschaften haben nicht viel zugelassen."