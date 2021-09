KAC-Jubel. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Eishockey-Meister KAC hat sich am Sonntag an die Spitze der ICE Hockey League gesetzt. Die Kärntner feierten vor eigenem Publikum einen 6:2-(1:2,2:0,3:0)-Sieg über den HCI Innsbruck und fuhren damit in der zweiten Runde den zweiten Sieg ein. Jeweils 5:2-Heimerfolge gab es für die Bratislava Capitals gegen die Dornbirn Bulldogs und für das ebenfalls noch makellose Fehervar gegen die Pustertal Wölfe.

In Klagenfurt verlief der erste Spielabschnitt für die Gastgeber noch alles andere als verheißungsvoll. Zwar ging der KAC durch Nick Petersen in Führung (8.), allerdings stand es in der ersten Drittelpause dank Nico Feldner (11.) und Joel Messner (19./PP) 2:1 für Innsbruck.

Dann aber brachte ein Doppelschlag durch Thomas Koch (25.) und Matt Fraser (26.) den Umschwung, Rok Ticar (42./PP) stellte die Weichen endgültig auf KAC-Sieg. Zwei weitere Tore von Petersen (57., 59./PP) bescherten die Klagenfurtern schließlich noch einen deutlichen Sieg. (APA, 18.9.2021)

Samstag

Bratislava Capitals – Dornbirn Bulldogs 5:2 (2:0,1:1,2:1)

Hydro Fehervar – Pustertal Wölfe 5:2 (1:0,0:1,4:1)

EC-KAC – HC Innsbruck 6:2 (1:2,2:0,3:0)

Sonntag

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 16.30

EC Grand Immo VSV – Black Wings Linz 16.30

HC Znojmo – spusu Vienna Capitals 17.30

Olimpija Ljubljana – Moser Medical Graz99ers 18.00