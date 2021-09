Der Französische Entwickler hat viel Potenzial, ein spannendes Spiel in diesem Universum zu schaffen

Von dem französischen Entwickler könnte man sich ein Spiel erwarten, bei dem man vielleicht sogar die Geschichte aus zwei Perspektiven erlebt. Foto: @_Tom_Henderson_, Twitter

Nachdem Electronic Arts das Monopol verloren hat, Star-Wars-Spiele zu entwickeln, tauchen regelmäßig neue Spiele auf, bei denen man voraussichtlich das Lichtschwert schwingen wird dürfen. Ein aktuelles Gerücht besagt, dass Quantic Dream, die Entwickler hinter Spielen wie "Heavy Rain" oder "Detroit: Become Human" ebenfalls ein Spiel in diesem Universum auf die Beine stellen wollen.

Echte Gefühle

In die Welt gesetzt wurde das Gerücht vom Youtuber Gautoz, allerdings unterstützt von dem Branchen-Insider Tom Henderson. Kennt man die Geschichte des französischen Entwicklerstudios weiß man, dass hier wohl an einem Spiel gearbeitet wird, das seinen Fokus auf der Geschichte haben wird, die man vielleicht sogar in mehreren Rollen beziehungsweise aus verschiedenen Perspektiven erleben wird können.

Es kann natürlich auch sein, dass sich der Entwickler von seinem bisherigen Weg entfernen will und etwas ganz Neues ausprobieren will. Ein 2D-Jump'n'Run oder einen Pod-Racer wird man aber wohl nicht erwarten dürfen.

Weltbeste Entwickler

Neben Electronic Arts, die zuletzt mehrere Spiele im Star-Wars-Universum produziert hatten, gab es Anfang des Jahres die offizielle Meldung, dass sich Lizenz-Inhaber Lucasfilm und die Spieleschmiede Ubisoft geeinigt hätten, gemeinsam an einem Open-World-Spiel zu arbeiten. Hier erwartet man also eher ein "Assassin's Creed" mit Lichtschwertern.



Damals lockte die Ansage von Lucasfilm Games Vice President Douglas Reilly wohl schon zahlreiche Entwickler an, als er sagte: "Wir wollen mit den weltbesten Entwicklern zusammenarbeiten, die Visionen zu unseren verschiedenen Franchises umsetzen können." Man werde allen Partnern helfen, sowohl im Entstehungsprozess als auch in der Entwicklung, um sie "ansprechend für die Fans" zu gestalten.

Für alle Plattformen

Quantic Dream beendete 2019 einen zehn Jahre dauernden Exklusiv-Deal mit Sony Playstation, was zuletzt Portierungen ihrer bisherigen Spiele für den PC möglich machte. Das kommende Star-Wars-Spiel, sollte es sich offiziell bestätigen, könnte also bereits für alle möglichen Plattformen erscheinen. (aam, 19.9.2021)