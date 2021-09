Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Entwicklung der "weißesten Farbe der Welt" auf der Purdue University, sorgt derzeit nicht nur für einen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde, es könnte auch viele Klimaanlagen obsolet machen, da sie offenbar mehr Wärme emittiert, als sie aufnimmt.

Weniger gute Neuigkeiten gibt es an der Krypto-Front. Eine neue Studie zeigt, dass allein die Bitcoin-Transaktionen dieser Welt genauso viel Elektro-Müll erzeugen wie ein ganzes Land in der Größe der Niederlande. Was das für die Umwelt bedeutet, kann man sich vorstellen.

Ansonsten testen wir die neue Nikon Z fc, vergleichen aktuelle iPhone-13-Tarife und fragen uns, warum die Autoindustrie noch immer auf Chips aus veralteten Fertigungsprozessen setzt.

In unserer Gaming-Ecke begrüßen wir das wundervolle "Eastward", das vor allem Nostalgikern gefallen wird. In einer Kolumne stellen wir fest, warum die Ankündigung von "Jagged Alliance 3" für manche von uns etwas ganz Besonderes ist.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen gute Lektüre!

Weißeste Farbe der Welt könnte viele Klimaanlagen ersetzen

E-Müll von einer Bitcoin-Transaktion entspricht zwei weggeworfenen iPhones

iPhone 13-Tarife: 5G-Verzicht spart fast 500 Euro

Nikon Z fc im Test: Die enttäuschende Umsetzung einer interessanten Idee

Warum ich mich wie ein kleines Kind auf "Jagged Alliance 3" freue

"Eastward" im Test: Große Pixel-Liebe aus China