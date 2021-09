Italienischer Ducati-Pilot gewann in Misano vor WM-Leader Quartararo – Fernandez gewann in Moto2, Foggia in Moto3

Ducati-Pilot Francesco Bagnaia fuhr allen davon. Foto: AFP/Solaro

Misano – Ducati-Pilot Francesco Bagnaia hat am Sonntag beim Grand Prix von San Marino in Misano seinen insgesamt zweiten WM-Rennerfolg sowie auch in Folge geholt. Der Italiener feierte von der Poleposition weg nach fehlerfreier Fahrt einen Start-Ziel-Sieg, erwehrte sich bis zum Schluss souverän der Angriffe von WM-Leader Fabio Quartararo. Der französische Yamaha-Pilot gab sich schließlich mit Rang zwei zufrieden, ein Vorsprung in der Wertung vor Verfolger Bagnaia beträgt 48 Punkte.

Bagnaia hatte zuletzt beim Grand Prix von Aragon seinen ersten Grand-Prix-Sieg fixiert und gibt sich im Kampf um den WM-Titel offenbar noch nicht geschlagen. Bei durchwegs weiteren Ausgängen wie nun in Italien wäre Quartararo freilich auf der sicheren Seite. Er hält nun bei neun MotoGP-Podestplätzen. Unmittelbar hinter ihm landete Bagnaias Landmsann und Teamkollege Enea Bastianini in seiner MotoGP-Debütsaison erstmals in dieser "Königsklasse" auf einem WM-Podest.

Für den mehrfachen spanischen Ex-Weltmeister Marc Marquez gab es auf seiner Honda Rang vier, der Rückstand des Iberers betrug mehr als zehn Sekunden. Der Südafrikaner Brad Binder schaffte als Neunter nach für KTM unterdurchschnittlichem Qualifying noch einen Podestplatz (16,129). Für den italienischen Superstar Valentino Rossi reichte es in seiner Abschiedssaison beim Heim-Rennen auf einer Yamaha bloß zu Rang 17.

Ähnlich wie die MotoGP endete das Moto2-Rennen, in dem sich ebenso der WM-Zweite vor dem -Ersten durchsetzte. Der Spanier Raul Fernandez führte demnach einen Kalex-Doppelsieg vor dem Australier Remy Gardner an und hat in der WM-Wertung nun noch 34 Zähler Rückstand. In der Moto3 siegte Dennis Foggia (ITA/Honda) eine gute halbe Sekunde vor seinem Landsmann Niccolo Antonelli (KTM). Dessen Markenkollege Pedro Acosta (ESP) wurde Siebenter, führt die WM-Wertung aber weiter klar an. (APA, 19.9.2021)

Ergebnisse der Motorrad-MotoGP-WM vom Grand Prix von San Marino am Sonntag in Misano:

Grand Prix von San Marino (27 Runden a 4,226 km/114,102 km): 1. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 41:48,305 Min. – 2. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha +0,364 – 3. Enea Bastianini (ITA) Ducati +4,789. Weiter: 9. Brad Binder (RSA) KTM +16,129 – 16. Danilo Petrucci (ITA) KTM +32,654 – 20. Miguel Oliveira (POR) KTM +37,202 – Iker Lecuona (ESP) KTM ausgeschieden

WM-Stand (nach 14 von 18 Bewerben): 1. Quartararo 234 Pkt. – 2. Bagnaia 186 – 3. Joan Mir (ESP) Suzuki 167. Weiter: 6. Binder 124 – 10. Oliveira 87