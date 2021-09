In dieser Galerie: 2 Bilder Drei Tage lang durften Russinnen und Russen wählen. Der Andrang war mehr als überschaubar. Foto: AP / Dmitri Lovetsky Gennadi Sjuganow, dessen Kommunisten ersten Ergebnissen zufolge zweitstärkste Partei wurden, auf dem Weg ins Wahllokal. Foto: AP/Pavel Golovkin

Moskau – Bei der Parlamentswahl in Russland hat Präsident Putins Partei Einiges Russland ersten Angaben der Wahlbehörde zufolge 38.57 Prozent der Stimmen erhalten. Auf den zweiten Platz schaffte es die Kommunistische Partei, die es 25.17% erreichte. Auf Platz drei liegt mit 9.6% die LDPR-Partei des Rechtsextremisten Wladimir Schirinowski.

Exit-Polls des Meinungsforschungsinstituts Insomar kommen hingegen auf 45% für die Kremlpartei und 21 Prozent für die Kommunisten. Der Auszählungsstand liegt bei neun Prozent der abgegebenen Stimmen. Es war unklar, ob neben der kremlnahen Partei Gerechtes Russland (7,9 Prozent laut Exit Poll) eine fünfte Kraft den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffte.

Putin plant Verfassungsänderung

2016 holte die Kremlpartei Einiges Russland stolze 203 der 225 Direktmandate. Die Duma gilt als wichtig, da sie die Verfassung absichern soll, die Wladimir Putin 2024 ein erneutes Antreten bei der Präsidentenwahl ermöglicht.

Die Wahlbeobachter wurden von den Parteien gestellt – unabhängige Beobachter der NGO "Golos" wurden als "ausländische Agenten" von vornherein ausgesperrt. Ihr Elan ist aber oft begrenzt so wie jener der Parteien auch. Denn Wahlfieber war kaum zu spüren: In Moskau hängen zwar vereinzelt Plakate aus, doch von einem heißen Wahlkampf lässt sich nicht sprechen. Die Parteien hielten sich mit ihrer Reklame zurück, die meisten Billboards sind weiterhin von Supermärkten, Hightech-Anbietern und Autoverkäufern besetzt.

Niedrige Wahlbeteiligung

An den Metrostationen haben in den vergangenen Wochen neben der Kremlpartei Einiges Russland höchstens noch die Populisten der LDPR und die sozialliberale Partei Jabloko den Moskauern ihre Wahlzettel in die Hand gedrückt. Landesweit sind zudem die Kommunisten aktiv. Der Rest der insgesamt 14 zugelassenen Parteien ist praktisch nicht präsent.

Auch die Wähler bleiben aus. Trotz der Verlängerung der Abstimmung auf drei Tage – offiziell damit begründet, wegen Covid-Gefahr Schlangen vor den Wahllokalen vermeiden zu wollen – liegt die Wahlbeteiligung gerade einmal bei etwa 50 Prozent. So viel waren es auch vor fünf Jahren.

Und das, obwohl die Behörden wieder in einigen Regionen staatliche Angestellte massiv zur Wahl gedrängt haben. Im südrussischen Rostow haben zudem tausende Einwohner der Separatistengebiete im Donbass abgestimmt. Einige von ihnen erhielten Berichten zufolge ihren russischen Pass direkt vor dem Wahlbüro. Der Chef der "Donezker Volksrepublik" Denis Puschilin gab an, 825 Busladungen und zwölf Eisenbahnwagons an Wählern nach Russland organisiert zu haben. Diese votierten mehrheitlich für das Einige Russland.

Kampf gegen Smart Voting



Namhafte Kandidaten der außerparlamentarischen Opposition wurden gar nicht erst registriert. So versagte die Zentrale Wahlkommission Ilja Jaschin und Ljubow Sobol wegen deren Verbindungen zu Alexej Nawalny die Teilnahme. Gegen den einstigen Duma-Abgeordneten Dmitri Gudkow wurden im Mai Untersuchungen wegen angeblicher Korruption eröffnet. Gudkow hatte zuvor angekündigt, bei der Dumawahl antreten zu wollen.

So spitzte sich der Kampf zuletzt auf das sogenannte Smart Voting zu, eine Wahlkampftechnologie von Nawalny, bei der alle Stimmen der Opposition auf den im jeweiligen Wahlkreis aussichtsreichsten Gegner des Kremlkandidaten gebündelt werden sollen. Die Behörden verboten die Veröffentlichung von Links zum Smart Voting. Neben der russischen Suchmaschine Yandex haben sich auch der Internetriese Google und der Messenger Telegram den Vorgaben aus Moskau gebeugt. (André Ballin aus Moskau, 19.9.2021)