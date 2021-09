Da ist nicht nur der Blick eiskalt: Charlotte Rampling spinnt ihre teuflischen Intrigen in "Fahr zur Hölle, Liebling", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Carlton International Media

19.40 REPORTAGE

Re: Stress im Rotlichtviertel – Amsterdam und die Partytouristen Amsterdams berühmtes Rotlichtviertel De Wallen lockt zum Leidwesen der Anwohner immer mehr Partytouristen an. In der Stadtverwaltung wird diskutiert, die Sexarbeiterinnen aus dem Altstadtviertel zu verbannen. Es wäre das Ende einer langen Tradition. Bis 20.15, Arte

20.15 NAHRUNG

Themenmontag: Was kann man heute wirklich noch essen? Kaffee ist Gift fürs Herz, Weizen macht dick, Milch kann Allergien auslösen – Erkenntnisse aus der Ernährungsforschung verursachen oft Unsicherheit. Und sie stellen uns vor die Frage, was wir überhaupt noch essen dürfen. Ab 21.05 Uhr folgt die Doku Avocado, Cashew & Co – Was der Gesundheitsboom anrichtet, um 21.55 Uhr dann Die Tricks mit Tiefkühl- und Fertigprodukten. Um Die Wahrheit über Bio geht es ab 22.45 Uhr. Bis 23.35, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

More than Honey Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm von Markus Imhoof (Das Boot ist voll), ist mehr als ein Film über das Bienensterben. Er gibt Einblicke in das Leben der emsigen Tiere jenseits von Blüten und Honig und in die Rolle des Menschen. Zum Einsatz kommen Radarbilder, Wärmekameras, Infrarot- und UV-Bilder, Magnetresonanz-, Zeitraffer-, Makro- und Satellitenaufnahmen. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Wege zur Macht – Deutschlands Entscheidungsjahr Journalist Stephan Lamby begleitet die Kanzlerkandidaten Laschet, Baerbock und Scholz seit Dezember 2020 durch das Wahljahr. Der Film zeigt, wie sich die Parteien und ihre Akteure in den zehn Monaten vor der Bundestagswahl neu aufstellen, inhaltlich und personell. Bis 21.30, ARD

20.15 KRIMIKLASSIKER

Fahr zur Hölle, Liebling (Farewell, My Lovely, USA 1975, Dick Richards) Los Angeles ist zwar ein heißes Pflaster, aber die Geschäfte von Privatdetektiv Philip Marlowe laufen schlecht. Er kann es sich nicht leisten, einen Auftrag abzulehnen, und sucht im Auftrag eines Ex-Sträflings nach dessen verschwundener Freundin namens Velma. Ein ebenso vertrackter wie gefährlicher Fall, bei dem es zu einer ganzen Serie von Todesfällen kommt. Mit Robert Mitchum und Charlotte Ramling. Bis 21.45, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema über: Delta im Klassenzimmer – ein Grund zur Impfung für Kinder? / Corona-Hotspot Braunau am Inn / Vier-Tage-Woche / Kinder und Jugendliche als Klimaexpertinnen und -experten. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Vexierspiele – Tarnen & Täuschen: Zu seinem 100. Todestag von Amedeo Modigliani widmet ihm die Wiener Albertina eine Retrospektive / Regisseur Philipp Stölzl hat die Schachnovelle mit Birgit Minichmayr und Oliver Masucci verfilmt / Baulicher Wildwuchs. Um 23.15 Uhr folgt die Doku Skandal! Ist die Freiheit der Kunst in Gefahr? Bis 0.00, ORF 2