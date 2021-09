Foto: Markus Nimmesgern

Reinhold Messner gilt als der berühmteste Abenteurer und Bergsteiger unserer Zeit. Er bezwang als erster Mensch den Mount Everest ohne Sauerstoffmaske, bestieg alle 14 Achttausender, bezwang die Seven Summits und stand auf 3.500 Gipfeln. Er durchquerte zu Fuß die größten Eis- und Sandwüsten der Erde, die Antarktis, die Wüste Gobi und Takla Makan und überquerte Grönlands Eis. Kaum einer ist so oft an sein Limit gegangen wie er.



In seinem neuesten Vortrag "Weltberge – die 4. Dimension" am 30. September in der Wiener Stadthalle (Infos siehe unten) präsentiert Messner auf Grundlage von neuartigen Satellitenbildern des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) dreizehn ausgewählte Bergriesen. Die Bilder, dreidimensional und fotorealistisch, sollen das Publikum in die Bergwelt eintauchen lassen.

DLR

Mit der Erfahrung aus seinen Expeditionen, erfüllt Messner die Darstellungen mit Leben. Im Vortrag ergänzen sich alpinistische Erlebnisberichte mit neuester satellitengestützter Visualisierungstechnik und besteigungshistorischem Wissen. Der Zuschauer wird so zum Teilnehmer historischer Expeditionen und zugleich Zeuge neuer, kommender alpinistischer Herausforderungen, heißt es. Denn nie zuvor konnte man Besteigungsrouten am Berg so präzise nachvollziehen oder planen. (red, 20.9.2021)

Weiterlesen

Reinhold Messner: "Ich möchte nicht mehr Querdenker genannt werden"