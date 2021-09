Der Schütze wurde laut Medienberichten ausgeschaltet.

Perm – Am Montagvormittag hat eine Person an der russischen Universität Perm in Sibirien laut Medienberichten das Feuer eröffnet. Laut Angaben der Universität wurden dabei vier Personen verletzt. Die Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf Angaben der Universität, dass eine nichttödliche Waffe zum Einsatz gekommen sei. Das Nachrichtenportal RBC berichtete allerdings von drei Toten und berief sich dabei auf eine Quelle aus dem Umfeld des russischen Innenministers. Später sprachen Ermittler bereits von acht Toten.

Der Schütze sei nach Angaben eines Insiders ausgeschaltet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax.

In sozialen Medien kursierten Videos, die Studenten bei der Flucht aus Fenstern im ersten Stock des Universitätsgebäudes zeigen. Laut der Pressestelle der Universität hatten sich Studenten und Dozenten in den Unterrichtsräumen eingeschlossen. (APA, Reuters, 20.9.2021)