Eines der wichtigsten Ziele für das neue Schuljahr war, das Semester weitgehend ohne Distance-Learning im Präsenzunterricht stattfinden zu lassen. Doch zahlreiche positive Covid-Tests bei Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrpersonal haben diesem Vorhaben gleich einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit Ferienende schickten die Behörden bereits über 600 Klassen wegen Covid-Fällen nach Hause.

Auch die Informationslage war in den ersten Schulwochen für viele Betroffene mehr als diffus. Mittlerweile gibt es mehr Klarheit: Schülerinnen und Schüler in Quarantäne dürfen sich künftig schon nach fünf statt zehn Tagen nach dem letzten infektiösen Kontakt per PCR-Test freitesten. Weiters sollen nicht mehr ganze Schulklassen, sondern lediglich der Sitznachbar oder die Sitznachbarin des betroffenen Kindes beziehungsweise jene, die engen Kontakt zu diesem hatten, in Quarantäne gehen.

Wie sind Sie mit den Klassenschließungen in den vergangenen Wochen umgegangen?

Wie wurden Sie über das Vorgehen informiert? Befürworten Sie die neuen Regeln, dass sich Schülerinnen und Schüler früher freitesten können und nur mehr unmittelbare Kontakte von Infizierten in Quarantäne müssen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 20.9.2021)