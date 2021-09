Am kommenden Wochenende wird im drittgrößten Bundesland gewählt. Welche Themen sind Ihnen wichtig, was soll sich künftig ändern, was stört Sie im Wahlkampf? Posten Sie im Forum!

Kochlöffel, Armband oder Süßes als Wahlzuckerl – aber wer überzeugt Sie mit zentralen Vorhaben und Themen im Wahlkampf? Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Dass der Wahlkampf in Oberösterreich in seiner heißen Phase angelangt ist, merkt man hauptsächlich an der zunehmenden Aufdringlichkeit von Werbeaktionen der unterschiedlichen Parteien. Im städtischen Raum wollen Straßenstände Passanten zum Verweilen und Informieren anlocken. Auftritte von Lokal-, aber auch Landespolitikerinnen und -politikern sollen Gäste auf Events und Festen bei Wurst und Bier davon überzeugen, am 26. September wählen zu gehen. Und selbst vor Haustüren und Türklinken macht die politische Werbung nicht halt – in Sackerl gepackte Broschüren und Geschenke sollen Stimmen für die Wahl generieren.

Viel Stimmung, wenig Inhalt

Dabei stechen einige Parteien mehr hervor als andere, und doch bleibt bei manchen Wählerinnen und Wählern das Gefühl vordergründig, es gehe um reine Stimmungsmache und weniger um konkrete Themen- und Zielsetzung für die kommenden Jahre. "katYes" bestätigt das:

Dass man auch von der stimmenstärksten Partei, der ÖVP, kaum weiß, welche Vorhaben diese nach der Wahl hat, kritisiert "zeppelin92" nach der Lektüre des STANDARD-Interviews mit Landeshauptmann Thomas Stelzer:

Welche Erwartungen haben Sie an die oberösterreichische Landesregierung?

Haben Sie das Gefühl, als Wählerin oder Wähler ausreichend über die Zielsetzungen der Parteien informiert zu sein? Welche Themen fehlen gänzlich im Wahlkampf? Werden Sie auf Landesebene anders wählen als bei der Wahl des Gemeinderats, der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters? Berichten Sie im Forum! (mawa, 21.9.2021)