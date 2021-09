Heuer sollen auch ausländische Gäste wieder zum Skifahren nach Österreich kommen. Foto: APA

Wer im vergangen Winter Ski fahren war, weiß, es war ein einmaliges Erlebnis war: So menschenleer wie zwischen Dezember und März sind die heimischen Pisten in einer normalen Saison nicht. Das lag vor allem daran, dass Hotels gesperrt waren und in den meisten Skigebieten Mengenkontingente galten. Zudem ließen sich viele potenzielle Skiurlauber abschrecken, obwohl der Sport bekanntlich im Freien ausgeübt wird.

Geht es nach den Plänen der Regierung, soll heuer vielleicht nicht alles, aber doch vieles anders werden. So menschenleer wie in der vergangenen Saison wird es jedenfalls nicht.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag gemeinsam mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) das Maßnahmenpaket der Regierung für den Winter vorgestellt. Skifahren und Winterurlaub sollen in der kommenden Saison unter erleichterten Bedingungen möglich sein, allerdings unter strengen Auflagen.

In Seilbahnen soll generell die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Für Gastronomie und Hotellerie wird ebenfalls ein 3G-Nachweis erforderlich sein. Ab Stufe 3 der Pandemiebekämpfung, wenn also die Zahl der Corona-Intensivpatienten österreichweit auf über 400 steigt, zählt beim Testen nur noch ein PCR-Test.

Après-Ski wird möglich

Die Regeln für Après-Ski sollen sich an den Regeln für die Nachtgastronomie anlehnen. Das heißt, dass hier nur Genesene und Geimpfte zutritt haben, wenn die Zahl der Intensivpatienten, die an Corona erkrankt sind, die 300er-Marke überschreitet.

Die 3G-Regel wird übrigens auch auf den Weihnachtsmärkten gelten, so Köstinger.

Wolfgang Mückstein, Elisabeth Köstinger und Günther Platter bei der Pressekonferenz am Montag. Foto: APA

Schlangen vor den Gondeln und Seilbahnen soll es heuer nicht geben, zumal keine Kapazitätsbeschränkungen angedacht sind. Auch Abstandsregeln wie im Vorjahr wird es nicht geben. Und: Kontrollen beim Zutritt zu den Liften soll es nur stichprobenartig durch Polizei und Gesundheitsbehörden geben. Der 3G-Nachweis ist beim Kauf der Skikarte zu erbringen.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), aktuell Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, schlug bei der Pressekonferenz gleich einen weiteren Pflock ein: Auch wenn die Inzidenz in Österreich weiter steigen wird, so wie das alle Experten erwarten, müsse Wintersport für Geimpfte und Genesene möglich sein. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr verfüge man inzwischen über eine wirksame Impfung. (András Szigetvari, 20.9.2021)