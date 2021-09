Die neuen Quarantäneregeln des Bundes wirken sich bereits aus: Am Freitag waren 606 Schulklassen in Wien in Quarantäne, am Montag waren es 411

Mit den neuen Quarantäneregeln des Bundes gibt es aktuell auch deutlich weniger Schulklassen in Quarantäne. Foto: imago images/Tim Oelbermann

Wien – Die neuen Quarantäneregeln des Bildungsministeriums haben direkte Auswirkungen auf die Situation an Wiens Schulen. Mit Stand Montagvormittag waren 411 Schulklassen in Wien in Quarantäne – das waren 195 Klassen weniger als Ende der vergangenen Schulwoche. Damit zeichnet sich vorerst eine Entspannung der Situation ab. Nicht eingerechnet sind freilich noch die Ergebnisse der PCR-Test-Runden von dieser Woche.

Wie berichtet können sich betroffene Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne geschickt wurden, mit dem neuen Erlass des Ministeriums bereits nach fünf Tagen per PCR-Test freitesten. Bisher war das frühestens nach zehn Tagen möglich. Außerdem gibt es die Regel, dass nur noch jene Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben müssen, die direkte Sitznachbarn im Radius von zwei Metern des positiv getesteten Klassenmitglieds sind. Aber auch weitere enge Kontaktpersonen können im Einzelfall in Quarantäne geschickt werden, sofern die jeweilige Landesgesundheitsbehörde dies für notwendig erachtet.

Weniger Klassen von Quarantänemaßnahmen betroffen

Mit den neuen Vorgaben zeichnet sich aber bereits jetzt deutlich ab, dass viel weniger Schulen von einschneidenden Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Ende der vergangenen Woche waren noch 525 Schulen in der Bundeshauptstadt teilgesperrt – mit zumindest einer Klasse in Quarantäne. Aktuell sind es nur noch 335 teilgesperrte Schulen, wie es auf STANDARD-Anfrage hieß.

In Wien wurden bisher die Quarantäneregeln von den Behörden besonders streng ausgelegt. In den anderen Bundesländern gab es deutlich weniger Quarantänefälle. Laut Bildungsministerium waren mit Stand Freitag außerhalb Wiens nur 101 Schulklassen in Niederösterreich, zwei Schulklassen in Salzburg sowie eine Klasse im Burgenland wegen Covid-Infektionsfällen gesperrt.



Im Kindergartenbereich gab Wien nach aktuellem Stand eine Komplettsperre eines Kindergartens bekannt. Dazu kommen 58 Teilsperren sowie insgesamt 82 gesperrte Kindergartengruppen. (David Krutzler, 20.9.2021)