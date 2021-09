Neuer Podcast mit "Biber"-Chefredakteurin Delna Antia-Tatic. Foto: Biber

Wien – "Du bestimmst. Punkt": Unter diesem Namen startete das Magazin "Biber" im September einen neuen Podcast, in dem es um Selbstbestimmung gehen soll. Als Gastgeberin fungiert "Biber"-Chefredakteurin Delna Antia-Tatic´. "Biber" definiert sich als "regionales Medium für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Wien".

Delna Antia-Tatic´ spricht "regelmäßig mit ihren Gästinnen aus den migrantischen Communitys über Selbstbestimmung. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benützt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau-to-go ist, nur weil man die Tochter daheim ist", heißt es über den Podcast.

In der ersten Folge war eine junge Wienerin aus der konservativ-tschetschenischen Community zu Gast. Der Podcast wird in Kooperation mit dem Österreichischen Integrationsfonds produziert und soll alle zwei Wochen donnerstags on Air gehen. Er basiert auf der Print-Serie "Ich bestimme. Punkt." Zu hören ist er etwa über Spotify oder Apple Podcast. (red, 20.9.2021)