Während sich der Herbst langsam, aber doch bemerkbar macht, wird bereits an den Winter und all die Aktivitäten, die er mit sich bringt, gedacht. So wurde von der Regierung am Montag das Maßnahmenpaket für die Wintersaison präsentiert. In Seilbahnen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie eine FFP2-Masken-Pflicht. Ebenso wird dieser Nachweis für die Gastronomie und die Hotellerie erforderlich sein. Ab Stufe 3 der Pandemiebekämpfung, wenn also die Zahl der Corona-Intensivpatienten österreichweit auf über 400 steigt, zählt beim Testen nur noch ein PCR-Test.

Das im vergangenen Jahr heißdiskutierte Thema Après-Ski soll in dieser Saison gleich vorweg geklärt sein: Hier gelten die Regeln der Nachtgastronomie. Das heißt, dass im Fall, dass die Zahl der Intensivpatienten die 300er-Marke überschreitet, hier nur Genesene und Geimpfte Zutritt haben.

