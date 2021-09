Es ist der Auftakt zu weiteren Personalentscheidungen, die in den nächsten Monaten in großen Kultureinrichtungen anstehen

Marie-Theres Arnbom bringt viel historisches Wissen sowie Erfahrung als Autorin und Kuratorin mit ins Haus. Foto: Dr. Silke Ebster

Das Theatermuseum bekommt mit Jahreswechsel eine neue Direktorin. Die Wahl fiel auf Marie-Theres Arnbom, wie der KHM-Museumsverband in einer Aussendung bekanntgab. Arnbom, die an der Universität Wien Geschichte und Musikwissenschaften studierte, folgt damit Thomas Trabitsch nach, der nach fast 20 Jahren an der Spitze des Hauses Ende des Jahres in Pension geht.

Die 53-jährige, in Wien geborene Historikerin, Kuratorin und Kulturmanagerin gelangte als Gründerin des Kindermusikfestivals St. Gilgen (seit 2004) und als Buchautorin zu einiger Bekanntheit. Sie setzte sich gegen 16 qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten aus dem In- und Ausland durch, die sich bis Mitte Juni um die wissenschaftliche Geschäftsführung des Theatermuseums beworben hatten.

Diese Bestellung ist der Auftakt zu einer Reihe von weiteren anstehenden Entscheidungen über Leitungsfunktionen in der Wiener Kulturszene, deren Bewerbungsphasen bereits angelaufen sind oder bevorstehen.

Belvedere: Die Ausschreibung für die Doppelspitze des Belvedere ist schon Ende Juni ausgelaufen. Die Verträge der seit 2017 amtierenden Generaldirektorin und wissenschaftlichen Geschäftsführerin Stella Rollig sowie des wirtschaftlichen Geschäftsführers Wolfgang Bergmann enden Mitte Jänner 2022. Eine weitere Amtsperiode der beiden bis 2027 gilt als wahrscheinlich. Die Entscheidung darüber soll noch im September verlautbart werden. Wie der Kurier im Juli berichtete, war die Anzahl der Bewerber für die Position der Generaldirektion mit nur vier überschaubar geblieben. Für die wirtschaftliche Leitung hatten sich dagegen zwei Frauen und sechs Männer in Stellung gebracht.

Volksoper: Für die ab Herbst 2022 zu besetzende Position der kaufmännischen Geschäftsführung der Wiener Volksoper begann die Bundestheater-Holding ihre Suche Mitte August. Seit 2007 hat Christoph Ladstätter diese Funktion an der Seite von Robert Meyer inne, dessen Amtszeit ausläuft. Im September 2022 wird die niederländische Regisseurin Lotte de Beer die künstlerische Leitung übernehmen. Die Menge der Bewerbungen für die kaufmännische Geschäftsführung soll sich dem Vernehmen nach in Grenzen halten. Einem Hearing dürfte noch im Spätherbst eine Entscheidung folgen.

Museumsquartier: Einer außerordentlichen und zeitnah startenden Ausschreibungsrunde bedarf die Leitung des Museumsquartiers (MQ). Ursprünglich war Christian Strasser, seit 2011 Geschäftsführer der Museumsquartier Errichtungs- und Betriebsgesellschafts mbH, erst Ende Mai in dieser Funktion bis 30. September 2026 verlängert worden.

Mitte Juli wurde jedoch bekannt, dass er stattdessen im Jänner 2022 Generaldirektor der Sozialbau AG wird. Er folgt damit dem ehemaligen Kulturminister Josef Ostermayer (SPÖ) nach, der in die Geschäftsführung der Imfarr Beteiligungs GmbH wechselt.

KHM-Museumsverband und Albertina: Mit April 2022 laufen die Amtsperioden der wirtschaftlichen Geschäftsführung sowohl im KHM-Museumsverband als auch in der Albertina aus. Im KHM verantwortet Paul Frey diese Position seit 2007, Renate Landstetter übernahm diese Funktion in der Albertina 2017. Die beiden Stellen sollen demnächst ausgeschrieben werden. (Olga Kronsteiner, 20.9.2021)