Nur zwei Wochen nach dem Schulstart orten manche schon Chaos an den Schulen. Wurde der Sommer verschlafen? Was kommt im Winter auf die Schulen zu?

Die Schule hat gerade erst wieder begonnen, dennoch herrscht schon große Aufregung über die neuen Corona-Regeln: Hunderte Schulklassen in Österreich sind bereits in Quarantäne. Die Lösung des Bildungsministeriums – nämlich die Quarantäneregeln zu lockern – sehen Expertinnen und Experten kritisch. Was läuft schief an den Schulen? Ist das Chaos dort wirklich so groß – und hätte die Regierung es durch bessere Vorbereitung verhindern können? All das fragen wir heute Petra Stuiber. Und wir schauen uns an, wie es im Winter weitergehen soll und ob es womöglich doch wieder auf Homeschooling hinausläuft. (red, 20.9.2021)

Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: A1