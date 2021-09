Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Wien/Ried – Rekordsieger Austria Wien und das Liga-Überraschungsteam SV Ried sind am Dienstag die ersten Schmankerln in der 2. Runde des ÖFB-Cups. Die Austria muss zum Kapfenberger SV (18.30 Uhr), später gastiert auch Ried bei einem Zweitligisten. Bei Vorwärts Steyr (20.25/live ORF Sport +) kommt es zu einem Oberösterreich-Derby. Sieben weitere Partien stehen auf dem Menü. Am Mittwoch schreiten dann Titelverteidiger Salzburg und Sturm zur Tat, am Donnerstag der LASK und Rapid.

Die Rieder erleben aktuell in der Bundesliga einen für viele unerwarteten Höhenflug. Dank ihrer Heimstärke – in der Josko-Arena sind die "Wikinger" seit April ungeschlagen – kletterte die Sportvereinigung auf den dritten Platz. Zuletzt gab es am Samstag gegen den WAC zwar nur ein 3:3-Remis, das Team von Cheftrainer Andreas Heraf holte den Punkt jedoch nach 0:3-Rückstand heroisch in den 94. Minute. "Das ist sehr wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen. Und auch, weil wir jetzt erneut wissen, dass wir mit einem guten Gegner mithalten können", erklärte Heraf.

Ried ist gewarnt vor dem Schlusslicht

Steyr ist aktuell in der 2. Liga mit nur einem Punkt aus acht Spielen Schlusslicht. "Mit Steyr haben wir einen Gegner, bei dem viele schon glauben, dass es erledigt ist, weil sie Letzter in der 2. Liga sind. Aber sie hatten vor Kurzem einen Trainerwechsel, spielen jetzt einen ganz anderen Fußball. Deshalb zählt das, was davor war, nicht mehr. Sie spielen jetzt viel aggressiver, einfach ungut", stellte Heraf fest. "Natürlich sind wir der Favorit. Wir dürfen gegen Steyr aber kein bisschen nachlassen." Zuletzt trafen die beiden Clubs am 3. Juli 2020 in der Zweitliga-Saison 2019/20 in Steyr aufeinander. Ried siegte durch ein Tor von Manuel Kerhe mit 1:0.

Austria mit großem Respekt vor Kapfenberg

Auch der Liga-Zehnte Austria, der sich erst einmal mit drei Punkten belohnen konnte (2:0 beim LASK am 12.9.), hofft auf ein Erfolgserlebnis im Cup. Kapfenberg ist in der 2. Liga aktuell Elfter. "Wir haben sie live beobachtet und bereiten uns sehr genau auf das Spiel vor. Wir wissen, dass Kapfenberg im Umschaltspiel gefährlich ist. Wir werden sehr konzentriert in das Spiel gehen und wollen unbedingt eine Runde weiterkommen", erläuterte Trainer Manfred Schmid.

"Es ist natürlich keine leichte Aufgabe. Kapfenberg war immer schon ein schwieriges Pflaster mit tiefem Boden", sagte Markus Suttner. "Du hast jetzt eine schnelle Regenerationszeit, dann ist schon das nächste Spiel. Dafür spielt man Fußball", freut sich Innenverteidiger Lukas Mühl über die englische Woche. "Alle jetzt gut regenerieren, dann wollen wir natürlich weiterkommen." Am Montag absolvierten die "Veilchen" eine weitere Trainingseinheit in Wien, am Dienstagvormittag fährt der Bus in Richtung Steiermark ab. Alle Kaderspieler sind fit und Profis, die zuletzt in der Meisterschaft weniger zum Einsatz kamen, hoffen auf Minuten.

Keine dicken Brocken für WAC und Hartberg

Ebenfalls schon am Dienstag im Einsatz sind die Bundesligisten WAC und Hartberg. Für die Kärntner geht es zum Viertligisten ASV Siegendorf ins Burgenland, Hartberg fährt ins Innviertel zum Regionalliga-Mitte-Vertreter Union Gurten. Im einzigen Duell zweier Zweitliga-Clubs begegnen sich Amstetten und Wacker Innsbruck. Red Bull Salzburg bekommt es am Mittwoch daheim mit Regionalligist und Altach-Bezwinger SC Kalsdorf zu tun, der GAK misst sich in Graz mit dem Bundesliga-Letzten WSG Tirol (20.25/live ORF Sport +).

Sturm Graz hat in Vorarlberg den VfB Hohenems als Gegner, angereist wird per Flugzeug nach Friedrichshafen. Schon nach dem 5:0 am Sonntag gegen die WSG sei "voller Fokus auf das Cup-Spiel" gelegt worden, sagte Trainer Christian Ilzer. "Das ist ein wunderbarer Bewerb", fügte er hinzu und kündigte an: "Es wird am Mittwoch die eine oder andere Änderung geben, um frisch zu bleiben."

Zum Abschluss der dritten Runde empfängt am Donnerstag der LASK den Regionalliga-Club SV Stripfing (18.00/live ORF Sport +). Die Admira spielt zu Hause gegen Rapid (20.30/live ORF 1). (APA, 20.9.2021)

Programm des UNIQA-ÖFB-Cups, 2. Runde:

Dienstag

18:30 Kapfenberger SV – FK Austria Wien

18:30 SC Schwaz – SKN St. Pölten

19:00 ASV Siegendorf – WAC

19:00 SK Treibach – FAC Wien

19:00 SKU Amstetten – FC Wacker Innsbruck

19:00 Union Gurten – TSV Hartberg

19:00 FC Blau Weiß Linz – TWL Elektra

19:00 SC Weiz – SC Austria Lustenau

20:25 Vorwärts Steyr – SV Ried (live auf ORF Sport +)

Mittwoch

18:30 VfB Hohenems – SK Sturm Graz

19:00 Red Bull Salzburg – SC Kalsdorf

19:00 TSV St. Johann/Pongau – SK Austria Klagenfurt

19:00 Schwarz-Weiß Bregenz – SV Lafnitz

20:25 GAK – WSG Tirol (live auf ORF Sport +)

Donnerstag

18:00 LASK – SV Stripfing/Weiden (live auf ORF Sport +)

20:30 FC Admira – SK Rapid (live auf ORF 1)