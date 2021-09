Infos und Varianten

Karte: Der Standard

Varianten:

Die Etappen können je nach Fahrtempo natürlich flexibel verkürzt oder verlängert werden. Wer vor dem Reschensee noch ein paar Höhenmeter machen will, beginnt die Tour in Landeck und radelt über Nauders hinauf zum Reschenpass.

Der Abstecher zum Gardasee lohnt sich. Nach Rovereto geht es bei Mori weg vom Etschtal, 150 Höhenmeter hinauf auf den San-Giovanni-Pass. Während einem der See zu Füßen liegt, geht es entweder steil bergab nach Torbole und dort an der Seepromenade weiter bis Riva del Garda oder über Arco bis nach Riva. Wer genügend Zeit hat, kann den See entlang bis nach Garda fahren. Als Alternative dient auch die Fähre am See, auf der Fahrräder mitgenommen werden. Von Riva fährt man im Zickzackkurs vier Stunden über den See bis zum Ausstieg in Garda. Von Garda geht es über einen Hügel über Coletto und Rivoli Veronese wieder hinunter ins Etschtal, wo der Radweg am Etschkanal weiter bis nach Verona führt (38 Kilometer, 200 Höhenmeter).

Details: Infos zu den Etappen, Übernachtung und Transport



Anfahrt: Mit dem Zug bis Landeck (Achtung: Radreservierung erforderlich!), weiter mit den Bus 210 hinauf nach Nauders und dort Umsteigen auf den Bus 273 bis zum Reschenpass (Beide Busse nehmen Fahrräder mit. Aber darauf achten, dass man gleich bei der Ankunft beim Fahrer Bescheid gibt, um Verzögerungen zu vermeiden).



Rückreise: Mit dem Zug von Verona Porta Nuaova über den Brenner bis nach Innsbruck, von dort weitere Anschlüsse. Achtung: Radreservierung erforderlich!

Übernachtung: Hotel Goldener Adler, Graun im Vinschgau; Hotel Riva Mia in Riva del Garda

Einkehr: Radbar direkt am Vinschger Radweg bei Naturns; Bici-Grill Trento und Rovereto. Trattoria Mainardo, Abendessen in Meran; Ristorante Vecio Macello, Fischrestaurant in Verona



Karte: Bikeline Etschradweg 1:75.000