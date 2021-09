Außerdem eine Dokumentation zur Geschichte und Macht des Erdöls, Talk im "Hotel Campinski" und eine Diskussion zur Landtagswahl in Oberösterreich

Michael Gempart als Peter Bigler und Tina Engel als Judith Krüger in Markus Imhoofs Film "Das Boot ist voll", 23.00 Uhr, 3sat. Foto: ZDF/SRF, Markus Imhoof

19.40 REPORTAGE

Re: Schutzengel der Transfrauen – Loredanas Aufstand gegen den Hass Loredana Rossi hat ihr Leben lang gekämpft: erst als Prostituierte, heute als Sozialarbeiterin und Mutter der Femminielli von Neapel. Vehement setzt sie sich für die nächste Generation von Transfrauen in Neapel ein. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Tierfilmer hautnah Man merkt den spektakulären Bildern meist nicht an, unter welchen Strapazen sie aufgenommen werden. Manchmal sind die Kameraleute als Einzelkämpfer unterwegs, meist aber im Team. Die Universum-Kamerateams und die Partner des NDR geben Einblicke in ihre Arbeit. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Öl. Macht. Geschichte (1–2/2) Andreas Sawall zeichnet in zwei Teilen den weltweiten Aufstieg des Erdöls nach und zeigt, wie sehr dieser Rohstoff die Weltpolitik beeinflusst. Bis 22.00, Arte

20.15 THRILLER

Ausnahmezustand (The Siege, USA 1998, Edward Zwick) Arabische Selbstmordkommandos jagen einen Linienbus in New York. Denzel Washington spielt den guten FBI-Mann, Bruce Willis den eiskalten General. Bis 22.30, ATV 2

21.05 DISKUSSION

Landtagswahl in Oberösterreich Bei Susanne Schnabl und Klaus Obereder diskutieren Thomas Stelzer von der ÖVP, Manfred Haimbuchner (FPÖ), SPÖ-Kandidatin Birgit Gerstorfer SPÖ, Stefan Kaineder von den Grünen und Felix Eypeltauer (Neos). Bis 22.20, ORF 2

21.50 TALK

Willkommen Österreich ZiB 2-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher und Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther sind die ersten Gäste nach der Sommerpause bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Bis 22.50, ORF 1

23.00 KRIEG

Das Boot ist voll (CH 1982, Markus Imhoof) Eine Gruppe von Juden kann während des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz fliehen. Aber die Behörden dort verweigern ihnen das Asyl. Markus Imhoof schildert die Geschichte der hilflosen Schicksalsgemeinschaft auf Grundlage des Sachbuchs Das Boot ist voll des Berner Schriftstellers Alfred A. Häsler aus dem Jahr 1967. Mit Tina Engel, Hans Diehl, Martin Walz. Bis 00.40, 3sat

23.05 TALK

Hotel Campinski Die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer laden mit ihrem Campingmobil zum Talk. Diesmal sind sie in der Steiermark unterwegs und treffen unter anderem den Ex-Sturm-Graz-Präsidenten, Opernliebhaber und Lebemann Hannes Kartnig. Bis 23.40, ORF 1

23.05 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Glauben, Leben, Sterben – Menschen im Dreißigjährigen Krieg Der zweite und letzte Teil der Doku zeigt auch, was Religionen für eine friedliche Koexistenz lernen können. Bis 23.50, ORF2