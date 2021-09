Die meisten Top-Start-ups haben ihren Sitz in Wien. Auf Interesse bei Bewerberinnen und Bewerbern stoßen vor allem Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit

In das Ranking sind unter anderem das Interesse an Jobangeboten und die Anzahl der Bewerbungen bei den Start-ups eingeflossen.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Zum ersten Mal veröffentlicht das Karrierenetzwerk Linkedin heuer eine Liste der "Top Start-ups 2021" in Österreich. An die Spitze setzte sich das Fintech Bitpanda. Die Plattform für Krypto-Investitionen wurde 2014 gegründet und erreichte in diesem Jahr Einhorn-Status. Auf Platz zwei und drei der Liste folgen das digitale Nachhilfeangebot Gostudent und Waterdrop, ein Anbieter von Microdrinks.



Für das Ranking hat Linkedin vier Faktoren auf seiner Plattform analysiert: das Wachstum der Mitarbeiterzahl, Interaktionen auf der Linkedin-Unternehmensseite des Start-ups und den Profilen der Mitarbeitenden, das Interesse an Jobangeboten sowie ihre Attraktivität für Kandidatinnen und Kandidaten. Berücksichtigt wurden zudem nur Unternehmen, die unabhängig und in Privatbesitz sind, mindestens 30 Personen beschäftigen, seit höchstens sieben Jahren bestehen und ihren Hauptsitz in dem Land haben, auf dessen Liste sie erscheinen.



Die Start-ups im Überblick:



Bitpanda – Investmentplattform, Sitz in Wien, 2014 gegründet Gostudent – Anbieter von Video-Nachhilfeunterricht, Sitz in Wien, 2016 gegründet Waterdrop – Anbieter von Microdrinks, Sitz in Wien, 2016 gegründet Refurbed – Onlinehändler für erneuerte Produkte, Sitz in Wien, 2017 gegründet Neoom Group – Entwickler von Stromspeichern, Ladestationen und Energiemanagement-Software, Sitz in Freistadt, Oberösterreich, 2014 gegründet Adverity – Entwickler von Software, die Marketingdaten von Firmen analysiert, Sitz in Wien, 2015 gegründet Women's Best – Hersteller von Sportartikeln für Frauen, Sitz in Innsbruck, Tirol, 2015 gegründet Storebox – Anbieter von digitalisierten Selfstorage-Lösungen, Sitz in Wien, 2016 gegründet Beeanco – Online-Marktplatz, der Produkte und Dienstleistungen auf Nachhaltigkeit überprüft, Sitz in Wien, 2019 gegründet Kreisel Electric – Hersteller von Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge, Sitz in Rainbach im Mühlkreis, Oberösterreich, 2015 gegründet



Die Ergebnisse zeigen laut Jakob Schulz, Redaktionsleiter bei Linkedin-News, dass Nachhaltigkeit für potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten eine wichtige Rolle spielt. Gleich vier der zehn Unternehmen bieten Lösungen in diesem Bereich an. Das lege wie bereits einige Umfragen zuvor nahe, dass viele junge Beschäftigte auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit sind. (red, 22.9.2021)