Schon seit mehreren Monaten beschweren sich "Call of Duty"-Spieler über ein massives Cheatingproblem, insbesondere in "Warzone". Obwohl Activision mehrmals ankündigte, etwas dagegen unternehmen zu wollen, scheint das Problem sogar noch schlimmer als gedacht. Wie "VG247" berichtet, ruinieren Cheater nämlich bereits die Multiplayer-Beta des im November erscheinenden "Vanguard".

Neues Anti-Cheat

Mit dem Release der Vollversion am 5. November sollen sowohl der neue Teil als auch das alleinstehende Battle-Royale-Spiel mit einem neuen Anti-Cheat-System ausgestattet werden. Es bleibt also zu hoffen, dass die derzeitigen Probleme bis dahin ausgemerzt werden. Activision scheint großes Vertrauen in sein neues System zu haben und bewarb das Feature sogar im Trailer für das neueste Spiel.

Call of Duty

"Warzone"-Entwickler Raven kämpft hingegen schon seit langem gegen die nicht enden wollende Welle an Hacks. Immer wieder werden Sperrwellen verkündet, in denen teils mehrere 10.000 Konten auf einmal gelöscht werden. Dass nun sogar der mehrtätige Betatest von Cheatern unterwandert werden konnte, zeigt jedenfalls die Dringlichkeit eines neuen Schutzsystems. (red, 20.9.2021)