"Heuer wird es auf jeden Fall Winterurlaub in Österreich geben", erklärt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).Auch Après-Ski wird heuer "auf jeden Fall möglich sein", beruhigte Köstinger weiter.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Foto: APA/HANS PUNZ

Angesichts der Tatsache, dass es vor Weihnachten mit dem Skifahren nicht so richtig ernst werden wird, ist die Vorausplanung der Regierung (Wolfgang Mückstein war bei der PK auch irgendwie dabei) bemerkenswert. Manche hätten sich das für die Schule gewünscht, vielleicht auch mit einer Kanzler-Ansage, aber das ist natürlich unbotmäßiges, laienhaftes Denken, wie der oberste Schulbürokrat aus dem Bildungsministerium in der ORF-Sendung Im Zentrum ohne die geringste Selbstreflexion festhielt. Schon wieder ein Sommer verschlafen? Wir haben alles richtig gemacht, merkts euch das einmal!

So funktioniert vorausschauende Politik! Eltern von hunderttausenden Schülern fragten (fragen) sich, wie es nach der "Sicherheitsphase" nun weitergehen soll, ob wirklich ein Chaos an den Schulen herrscht, ob die stolz verkündete Zahl von 80 Prozent geimpften Lehrern wirklich so beeindruckend ist. Die Wiener Patientenanwältin befürchtet ein "Durchrauschenlassen des Virus durch die Volksschulen". Studenten sehen einem neuerlichen Wintersemester mit Distance-Learning entgegen, der Rechnungshof zerreißt die bisherige Corona-Politik in der Luft – aber Köstinger strahlt: "Sie können jetzt buchen!" (Hans Rauscher, 20.9.2021)