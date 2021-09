GIS-Geschäftsführer Harald Kräuter wechselt 2022 in die Technik-Direktion, Nachfolger/-in wird gesucht. Foto: fid

Wien – Der ORF hat am Dienstag Geschäftsführungsjobs für die Gebührentochter GIS und für ORF 3 ausgeschrieben. Beide Jobs werden mit 1. Jänner 2022 frei, wenn Harald Kräuter Technikdirektor und Eva Schindlauer Finanzdirektorin des ORF werden. Über eine Nachfolgerin bei ORF 3 wird ORF-intern schon spekuliert. Und damit über einen neuen Personalchef für den ORF.

Denkvariante für ORF 3, neuer Personalchef

Beim Kultur- und Infosender könnte Human-Resources-Managerin Kathrin Zierhut die Co-Geschäftsführung neben Peter Schöber übernehmen, lautet eine Denkvariante auf dem Küniglberg. DER STANDARD fragte bei Zierhut an, ob sie sich für den Job bewerben könnte.

Zierhuts Schlüsselposition Personal im ORF könnte dann der bisherige Radio-Administrations- und Personalchef Werner Dujmovits* übernehmen. Dujmovits ist ORF-erfahrener Jurist und dürfte einen guten Draht zum nächsten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann haben.

Der ORF steht vor einem gewaltigen Recruiting- und Nachwuchsprogramm in den nächsten fünf Jahren: Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor der Pension – und einige hundert Jobs werden nachbesetzt.

Anforderungen für ORF 3

Für die Managementfunktion bei ORF 3 wird beim ORF laut Ausschreibung "eine Person mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich Finanzen, Controlling sowie in der Unternehmenssteuerung in leitender Funktion, idealerweise in einem elektronischen Medienunternehmen, gesucht. Voraussetzung für die Bestellung ist der Nachweis einer entsprechenden Vorbildung und einer mindestens fünfjährigen einschlägigen oder verwandten Berufserfahrung. Persönliche Anforderungen sind unternehmerisches Denken, Verhandlungsfähigkeit und Führungsstärke." Bis 22. Oktober sollten Bewerbungen beim amtierenden ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz einlangen, ebenso jene für die GIS-Geschäftsführung.

Das Mindestgehalt des GIS-Managements

Wie die ORF-3-Führung dotiert ist, verrät die Ausschreibung nicht. Für den GIS-Führungsjob nennt sie als "Mindestbruttomonatsgehalt inklusive Dienstzulage" 4.165,54 Euro auf Vollzeitbasis.

Für die GIS sucht der ORF "eine Person mit Hochschulausbildung, mehrjähriger Management-Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Dialogmarketing, sehr guter Kenntnis von komplexen Abrechnungssystemen und Prozessabläufen, gepaart mit entsprechender kommerzieller Kompetenz, hoher Kommunikationsstärke und sozialer Kompetenz nach innen und nach außen, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Umfeld, unternehmerischem Denken und Handeln, Führungs- und Entscheidungsstärke mit Ergebnisorientierung sowie Vertriebsstärke und Verhandlungsfähigkeit".

Channel-Management, Unterhaltung: Hofer fix

Die GIS-Nachfolge wirkt noch weniger konkret, originelle Möglichkeiten kursieren auf dem Küniglberg.

Noch nicht definitiv geklärt wirkt das künftige Channel-Management des ORF-Fernsehens. Alexander Hofer dürfte fix für ORF 2 bleiben, und wohl auch Unterhaltungschef des Fernsehens (bisher hat er die Funktion interimistisch). Eine Verlängerung von ORF-1-Managerin und ORF-Generalskandidatin Lisa Totzauer gilt als unwahrscheinlich. (fid, 21.9.2021)