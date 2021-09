Auch im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Arbeitssuchenden um 4.600 gesunken. Es gibt zudem einen Rekord an offenen Stellen in Österreich

Laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) kann die tatsächliche Inanspruchnahme der Kurzarbeit noch von den Anmeldungen dazu abweichen. Foto: imago images/SEPA.Media

Wien – Derzeit sind 268.028 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet. Damit sinkt die Arbeitslosigkeit erstmals seit Beginn der Corona-Krise unter das Niveau der Vergleichswoche von 2019. Das schreiben Bundeskanzler Sebastian Kurz und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) in einer Presseaussendung. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 sind um rund 78.200 Personen weniger beim AMS arbeitslos gemeldet.

"Die Wirtschaft wächst weiter und wir müssen dafür sorgen, dass nun jene, die arbeiten können auch arbeiten gehen, die offenen Stellen besetzt werden und der Aufschwung bei allen ankommt", sagt Bundeskanzler Kurz. Die Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen derzeit bei 62.387. Entscheidend seien laut Arbeitsminister Kocher aber die tatsächlichen monatlichen Abrechnungen, da einige Betriebe aus Vorsicht Kurzarbeit beantragen, sie aber oft nicht in Anspruch nehmen.

Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Arbeitssuchenden um rund 4.600 gesunken. In Schulungen sind 67.030 Personen. Mit rund 120.000 offenen Stellen gibt es zudem einen Rekordstand an offenen Stellen in Österreich. Dabei gibt es aber laut Arbeitsminister regionale Unterschiede. Wien hat etwa einen Mangel an offenen Stellen. (agr, 21.9.2021)