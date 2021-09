Der Koch aus dem salzburgerischen Golling ist mit seiner Küche nahe an den Menschen, und an den Zutaten, die die Umgebung liefert. Diese Liebesbeziehung gibt es jetzt als Kochbuch

Geröstete Eierschwammerln mit pochiertem Ei Foto: Joerg Lehmann/Brandstätter Verlag

ZUTATEN für 4 Personen

Für die Eierschwammerln:

400 g geputzte Eierschwammerln

50 g Schalotten

Olivenöl zum Anrösten

2 EL geröstete Pinienkerne

Salz, Pfeffer, Petersilie

Für die pochierten Eier:

Olivenöl zum Bestreichen

4 Eier

Salz, Muskatnuss

Crème fraîche Wiesenkräuter



Zubereitung

Einfach Eierschwammerln, Zwiebeln und Ei in einer Pfanne zu rösten ist das eine. Dieses Rezept ist das andere, schreiben Koch Andreas Döllerer und Autor Alexander Rabl zu Beginn des Rezeptes.

Einfach und gut, das ist die eigentliche Kunst

"Wir braten Zwiebeln und Eierschwammerln ohne Ei und hacken beides klein, bereiten also ein fleischloses Tatar zu. Das Ei wird pochiert, wobei wir den Trick, wie er unten angeführt ist, in seiner Innovationskraft als eine Art erste Mondlandung im Gebiet des pochierten Eis bezeichnen wollen."

Für das Pilztatar Schwammerln und Schalotten in Olivenöl anrösten. Und zwar gemeinsam, denn die Schalotten verlieren so an Schärfe. Weiter rösten, bis die austretende Flüssigkeit wieder komplett reduziert ist und die Pilze erneut zu braten beginnen.

Auf einem Tuch abtropfen lassen. Die Schwammerl-Schalotten-Mischung noch heiß fein hacken und die Pinienkerne untermischen.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Petersilie beimengen.

Trickreiche pochierte Eier

Für die pochierten Eier 4 Kaffeetassen mit Frischhaltefolie auskleiden.

Folie mit Olivenöl bepinseln und vorsichtig in jede Tasse je 1 Ei schlagen. Folie zu Beuteln zusammenfassen und die Eier im Folienbeutel in siedendem Wasser 5 Minuten pochieren.

Für das Finale Eierschwammerln anrichten, pochierte Eier aus der Folie nehmen und auf dem Eierschwammerl-Tatar platzieren.

Mit Salz und Muskatnuss würzen und mit Crème fraîche und Kräutern servieren.

Tipp: Eventuell das pochierte Ei in der Mitte aufschneiden, sodass das Eigelb über das Eierschwammerl-Tatar rinnt. Macht sich nicht nur optisch sehr gut.

(Nina Wessely, RONDO, 24.9.2021)