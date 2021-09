Die Vorarlberger Autorin Monika Helfer hat mit ihrer Familiengeschichte erneut Chancen auf Auszeichnungen. Foto: Salvatore Vinci

Mit Norbert Gstreins "Der zweite Jakob" und Monika Helfers "Vati" stehen heuer zwei österreichische Titel auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Daneben schickte die Jury am Dienstag auch Christian Krachts "Eurotrash", Mithu Sanyals "Identitti", "Zandschower Klinke" von Thomas Kunst und "Blaue Frau" von Antje Rávik Strubel in die Endrunde. Preisverleihung ist am 18. Oktober im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse. Nicht unter die letzten sechs geschafft haben es demnach die heimischen Autoren Franzobel, Peter Karoshi und Ferdinand Schmalz.

Gstrein hatte 2019 für "Als ich jung war" den Österreichischen Buchpreis gewonnen, Helfer steht mit "Vati" heuer auf der Longlist für diese Auszeichnung. Die Shortlist dafür wird am 7. Oktober verkündet., (red, 21.9.2021)