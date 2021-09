Das Gleiche gilt beim On Cloudboom Echo: den bewerben die hippen Schweizer als "ultraleichten Schuh für schnellste Marathons und Straßenrennen". Ich fühlte mich mit ihm auf Anhieb wohl (so sehr ich On-Schuhe am Trail oder als Sneaker liebe, so ambivalent war mein Verhältnis zu ihnen lange auf beim Straßenlauf).

Einen engagierten Halbmarathon, eventuell beim Dreiländer-Marathon im Oktober, traue ich mir mit ihnen zu. Allerdings spürte ich am Tag nach einem zügigen 20-k-Dauerlauf meine Beine doch stärker als sonst. Aber einen ganzen? Oder auch "nur" einen Halben, den ich mit Genuss statt mit vollem Ehrgeiz laufe? Da setze ich doch lieber auf Komfort.