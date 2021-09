Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel in "Naturerbe Österreich". Foto: ORF/Interspot Film/©Nationalparks Austria/Heinz Leger

Wien – 50 Jahre ist es her, dass sich die Bundesländer Salzburg, Kärnten und Tirol gemeinsam mit der Republik Österreich auf die Schaffung des ersten Nationalparks Hohe Tauern geeinigt haben. Aus diesem Anlass widmet die ORF-Dokureihe "Universum" dem "Naturerbe Österreich" einen Zweiteiler, in dem die mittlerweile sechs Nationalparks des Landes porträtiert werden. Am 28. September und 5. Oktober werden die Filme von Regisseur Heinz Leger ausgestrahlt (20.15 Uhr auf ORF 2).

Neben den Hohen Tauern im Westen geht es dabei auch in den Nationalpark Donau-Auen, in das steirische Gesäuse, die Wälder der Kalkalpen, die Steppenlandschaft um den Neusiedler See und den kleinsten heimischen Nationalparkvertreter, das Thayatal. Gemeinsam nehmen sie ungefähr drei Prozent der Fläche Österreichs ein. "Die Vielfalt, die die Natur Österreichs auf so kleinem Raum zu bieten hat, ist atemberaubend", wird Leger vom ORF zitiert. "Unser Film ist eine Reise dorthin, wo Österreich noch wild und ursprünglich ist, tief hinein in Nationalparks, die wie wehrhafte Bastionen die Natur und ihre Tierwelt allen Bedrohungen zum Trotz auch für kommende Generationen zu bewahren trachten."

Spuren des Klimawandels

Zwar ist die Natur in diesen Gebieten explizit vom Einfluss des Menschen geschützt, aber nichtsdestotrotz hinterlässt auch hier der Klimawandel seine Spuren, kann zu viel oder zu wenig Wasser für Schaden sorgen und verdrängen invasive Arten teils heimische Pflanzen und Tiere, wie in der Aussendung erläutert wird. All diese Themen greift Leger mit seinem Team auf.

"Die sechs Nationalparks sind die größten Naturschätze unseres Landes", erklärte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) anlässlich der Präsentation des Zweiteilers am Montagabend. "Sie sind von ganz besonderer Bedeutung – zum Schutz unseres Naturerbes und der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Auch im gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise sind sie wichtige Verbündete. Nur gemeinsam können wir die unberührte Natur für kommende Generationen erhalten." Gewessler hat dem "Universum"-Team für "Naturerbe Österreich – Die Nationalparks" auch das Österreichische Umweltzeichen für Greenproducing in Film und Fernsehen verliehen. (APA, 21.9.2021)